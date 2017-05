Fotbal budou místo Pelty řídit Zlámal a Berbr, volby se mohou posunout

dnes 16:06

Český fotbal prochází hlubokou krizí. Předseda asociace Miroslav Pelta čelí obvinění v kauze dotací pro sport a soud ho navíc poslal do vazby. To všechno měsíc před volební valnou hromadou. Co bude následovat?