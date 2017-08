Krachy českých klubů = pokles v koeficientu UEFA. A další pád hrozí

V tomto týdnu prožily české celky pohárové fiasko. Slavia sice postoupila přes BATE Borisov, ale na jeho hřišti prohrála. Prohrály navíc i Plzeň, Sparta a Mladá Boleslav, přičemž Sparta a Mladá Boleslav v pohárové Evropě končí. A Zlín, který má jistou účast v základní skupině Evropské ligy, se zatím do bojů nezapojil.

České koeficienty v jednotlivých sezonách 2016/17 - 5,500 2015/16 - 7,300 2014/15 - 3,875 2013/14 - 8,000 2012/13 - 8,500 2011/12 - 5,250 2010/11 - 3,500 2009/10 - 4,100 2008/09 - 2,375 2007/08 - 5,125 2006/07 - 5,750 2005/06 - 4,625 2004/05 - 2,875 2003/04 - 7,375 2002/03 - 6,200 2001/02 - 5,500 2000/01 - 6,000 1999/00 - 8,000 1998/99 - 2,250 1997/98 - 6,500 1996/97 - 4,666 1995/96 - 12,000 1994/95 - 4,000 1993/94 - 1,000

Celkem si tak český fotbal připsal zatím pouhých 4,5 bodu, z toho tři zaznamenala Boleslav díky postupu z 2. předkola EL přes Shamrock. Naopak Sparta nepřidala ani bod. Koeficient však dělí body počtem účastníků z jednotlivých zemí, což znamená pěti českými kluby. Výsledkem je pouhých 0,9 bodu do koeficientu, což je nejmenší číslo z předních 33 lig Evropy.

Před Česko se tak v žebříčku, který rozhoduje o nasazování do pohárů v sezoně 2019/20, těsně dostalo Rakousko. A navíc se nepříjemně přiblížili Švýcaři a Řekové. Vzhledem k vysokému odpočtu českého fotbalu v příští sezoně jsou nebezpečím i Chorvaté a Dánové, kteří budou odečítat výrazně méně, a tak na ně Češi aktuálně mají náskok jen něco těsně přes dva body.

Výraznou vzpruhou by tak byl postup Slavie do základní skupiny Ligy mistrů, který automaticky přináší bonus čtyř bodů. Za postup do hlavní fáze Evropské ligy je garantované minimum dvou bodů. Za výhru ve skupinách jsou pak další dva body a za remízu jeden bod.