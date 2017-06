Potíže jedenadvacítky. Matějů se zranil, na šampionátu ho nahradí Havlík

Katovice (Od našeho zpravodaje) - Den před nedělním vstupem do mistrovství Evropy mění národní mužstvo fotbalistů do 21 let složení kádru. Na pátečním tréninku v Katovicích utrpěl svalové zranění plzeňský krajní obránce Aleš Matějů, kouč Vítězslav Lavička dodatečně povolal Marka Havlíka ze Slovácka.