Löw: Šťastná výhra. Hlavně po pauze jsme se modlili, abychom neinkasovali

Kompliment od kouče úřadujících světových šampionů těší, Češi však za výkon body nebrali a v kvalifikaci na mistrovství světa 2018 už hodně ztrácí. Naopak Němci v sedmi zápasech ještě neztratili ani bod.

„Ale jo, s výsledkem jsem spokojený. Přijeli jsme pro tři body, máme je, to jsme chtěli,“ řekl Löw.

Už jste se smiřoval s první ztrátou v kvalifikaci?

Musím uznat, že jsme měli štěstí. Češi nás zlobili, ve druhém poločase jsme se kolikrát modlili, abychom nedostali gól. A sami jsme neměli moc šancí. Snad jen Stindl v první půli, po pauze skoro nic. Opravdu toho bylo málo. Ztráceli jsme míče a Češi měli hodně protiútoků. Nakonec jsme museli spoléhat na Matse Hummelse, který před bránou soupeře zastoupil útočníky.

Dá se říct, že Hummels vám vyhrál zápas?

Musím říct, že je vzorem pro ostatní, a nejen proto, že dal vítězný gól. Vyhrával souboje, vlastně snad žádný neprohrál. Odehrál velmi dobrý zápas.

Nehráli jste na příliš velké riziko?

Věděli jsme, že Češi budou spoléhat na brejky. Snažili jsme se je dostat pod tlak, ale nedařilo se nám doplňovat útočníka Wernera, který jediný hrál hluboko do české obrany. Nedokázali jsme útoky dokončovat, přestože jsme hráli ofenzivě. Hráči nebyli tam, kde měli být.

Vypadá to, že s výkonem spokojený nejste?

Jak důsledně hrajete, jak přesně běháte, to je právě klíč ke kvalifikaci. Češi sice neměli míč, ale neunavili jsme je, nebylo to od nás ideální. Na některých hráčích bylo poznat, že po Konfederačním poháru nejsou v ideální formě, protože do přípravy svých klubů naskočili pozdě.