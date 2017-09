Jarolím myslel i na výhru. Výsledek je zklamání, výkon ne, řekl

Jenže realita byla jiná, Češi nakonec nezískali ani bod, o remízu přišli dvě minuty před koncem gólem ze standardky.

„Jsem zklamaný z toho, jak to dopadlo. Tak těžké utkání a my v něm byli hodně blízko, abychom bodovali. Bohužel,“ litoval Jarolím.

Byl to nejlepší výkon od chvíle, co jste od loňského srpna u mužstva?

Těžko říct. Nemyslím si, že bychom i některé předchozí zápasy odehráli špatně. Samozřejmě, Němci nejsou Norové, které jsme tady porazili. Ale jako týmový výkon bych ho řadil hodně vysoko.

Výkon vás potěšil, výsledek zklamal. Je to tak?

Je, z výkonu zklamaný nejsem. Chtěli jsme zesílit kraje hřiště a po zisku míče chodit do brejků. To se nám celkem dařilo a jen zbrklost v některých situacích nás brzdila v tom, že jsme ty brejkové situace nezakončili líp.

Hráči říkali, že po vyrovnání mysleli na výhru. Vy také?

Myslel. Předpokládal jsem, že se Němci budou tlačit ještě ve větším počtu dopředu a že z nějaké brejkové situace bychom udeřit mohli.

Nebylo pak chybou, že při druhém gólu soupeře bránil Hummelse zrovna Jankto?

Možná, že se kluci měli líp domluvit, trochu nám to v komunikaci zaskřípalo. Při tom tresťňáku mohli být ve zdi jiní hráči, a ti vyšší měli dohrát situaci ve vápně. Navíc ten souboj byl údajně sporný, zavánělo to faulem, možná ofsajdem. Ale nevím, jen říkám, co se ke mně doneslo.

Poprvé jste inkasovali už po čtyřech minutách. Jak vaše plány změnil rychlý gól?

Zaskočil nás. Chtěli jsme hrát s nulou pokud možno co nejdéle. To by naše šance stoupaly. Ale takhle to Němce uklidnilo. Ale i když jsme brzy inkasovali, tak poločas špatný nebyl. Po přestávce vyloženou šanci neměli, bránili jsme dobře.

Nastoupili jste s pěti obránci. Jak dlouho jste nad touto variantou uvažoval?

Zvolili jsme to na základě loňského utkání v Německu. Po stranách nás Němci přečíslovali, teď si myslím, že jsem to zvládli. Možná to i Němce zaskočilo. Sami to hodnotí tak, že to měli těžké a že ještě nehráli proti mužstvu, které nastoupilo s pěti beky.

Je někdo, koho byste vyzdvihl?

Byl to týmový výkon, všichni odvedli kus práce. Není jednoduché hrát proti mistrům světa. Dali jsme nádherný gól, škoda těch pár situací, které jsme nedotáhli. Něco nám zblokovali, byla tam i trocha smůly. Nezklamali mě ti, kteří v kvalifikaci nastoupili poprvé jako Bořil a Kalas. Možná od Kopice bych čekal, že zachová víc klidu ve finální fázi a ty situace vyřeší líp.

Nenastoupili Kadeřábek či Dočkal. To jste je šetřil kvůli tomu, že by v případě žluté karty nemohli hrát životně důležitý pondělní zápas v Severním Irsku?

Někoho jsem na lavici nechat musel. Ale vážně, do utkání jsme šli s nějakým záměrem, chtěli jsme hrát na rychlé protiútoky. Věděli jsme, že musíme dodržet určitou taktiku. Bylo to o velkém penzu práce. Nic jiného v tom nebylo.

Věříte ještě v účast v baráži? Na druhou příčku ztrácíte sedm bodů, zbývají tři utkání.

O takovém scénáři jsme věděli. Nezbývá nám než všechno vyhrát a doufat, že Irové něco ztratí.

Nemrzí vás o to víc, že jste neudrželi remízu? Severní Irsko teď už musí ztratit v každém ze tří zápasů.

Pochopitelně, bod by nám pomohl nejen v tabulce. Ale to bychom se museli vracet i k předchozím zápasům. Ale máte pravdu, určitě by naše pozice byla lepší.

Mimochodem, nezklamala vás atmosféra? Na mistry světa nebylo vyprodáno.

Já to tolik nevnímám, soustředím se, co se děje na hřišti. Ale když jsem před zápasem viděl, že stadion není plný, tak to mě zklamalo. Proti mistrům světa nehrajete často, očekával jsem, že bude plno.