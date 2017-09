Tribuny prázdné, u vchodů fronty. Omlouváme se, vzkázalo vedení fotbalu

Na úřadující světové šampiony ve fotbale se v Česku nevyprodal ani stadion s kapacitou těsně pod devatenáct tisíc diváků.

Byť oficiální údaj o návštěvě 18 093 o tom nevypovídá, v hledišti zůstalo volných víc než sedm stovek sedaček. A ten tristní pohled na tribuny v úvodních minutách.

Když Němci po čtyřech minutách skórovali, tisíce fanoušků se tlačily ve frontách u turniketů a nemohly dovnitř.

„Rád bych se omluvil všem, kteří čekali u vchodů a nedostali se včas na stadion. To by se stávat nemělo,“ prohlásil Martin Malík, šéf firmy STES, marketingové společnosti fotbalové asociace.

„Neumím říct, co bylo hlavním důvodem. Šlo o souběh různých okolností. Vzhledem k bezpečnostní situaci v Evropě a na základě požadavků UEFA i našich byly kontroly u vstupů důkladné, což se na tom podepsalo,“ poznamenal Malík, který v červnu na valné hromadě neúspěšně kandidoval na předsedu asociace.

Přitom před týdnem při utkání play-off Ligy mistrů mezi Slavií a Nikósií se nestalo, aby se fanoušci dlouho po výkopu nedostali na svá místa.

„Nefungovalo dobře technické zázemí, na všech vstupech byly technické problémy. To vyvolávalo chaos o zdržení,“ podotkl Malík.

Nepřišli snad fanoušci s dostatečným předstihem?

Poloprázdné tribuny v úvodu zarazily i hráče.

„Nevím, co se dělo, ale je to smutný příběh. Zaplatíte si lístek za spoustu peněz a pak se nedostanete na stadion včas,“ poznamenal stoper Tomáš Kalas.

„Jde o to, kdy lidi přišli, jestli si naivně mysleli, že jenom přijdou, projdou bránou a budou na stadionu, tak to samozřejmě nefunguje. Ale zase bych se nerad dotkl těch, co tu byli dřív a stejně to nestihli. Přišli na fotbal, podívat se na góly a je škoda, že o to byli ochuzení,“ přemítal obránce z anglického Fulhamu.

Že nebylo vyprodáno, už tolik nepřekvapilo. Důvod? Ceny vstupenek. Začínaly na 890 korunách, dražší byly k mání za 1890 a 2890 korun.

„Není jednoduché určit ceny vstupenek. Ale nemyslím si, že by ta cena byla nějak vychýlená od těch, které se pohybují například na různé výstavy. Myslím si, že nejnižší hladina byla stanovena dobře. Návštěva to dokázala, překážka pro fanoušky to nebyla,“ poznamenal Malík. „Ano, můžeme polemizovat, jestli skoro tři tisíce korun, sto deset eur, je správná cena na mistry světa.“

Například na loňský zápas vzájemný duel Čechů s Němci v Hamburku se čeští fanoušci dostali už za 700 korun.

„Co vám na to mám říct? Já jsem ten, co je na hřišti a těžko to můžu nějak komentovat. To ať si udělá každý obrázek sám. Za kolik byly lístky, jsem ani nesledoval, tak nevím, do jaké míry si to může obyčejný člověk dovolit. To je pak na těch lidech, kteří o tom rozhodují. My jako hráči k tomu těžko můžeme něco říct,“ poznamenal Kalas.