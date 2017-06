Fotbalová jedenadvacítka jde na Němce se Sáčkem i Ševčíkem, chybí Barák

Fotbal

Zvětšit fotografii Trénink českých fotbalistů během mistrovství Evropy do 21 let v Polsku. | foto: Štěpán Černý/www.fotbal.cz

dnes 16:52

Tychy (Od našeho zpravodaje) - Se Sáčkem na pozici pravého obránce a se Ševčíkem ve středu zálohy nastupují čeští fotbalisté do svého úvodního utkání mistrovství Evropy do 21 let v Polsku. Další jména v sestavě proti Německu jsou očekávaná. Utkání se hraje od 18:00 v Tychách, sledovat ho můžete v podrobné on-line reportáži.

Sledujeme on-line Vstoupit do diskuse