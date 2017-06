Namistrovaní Italové prohru neunesli. Ani nám nepodali ruce, líčili Češi

Italové porážku 1:3 neunesli. Nejen proto, že jejich šance na semifinále klesly na minimum. Ale i proto, že si je vychutnal soupeř, za který nastoupili jejich parťáci a kamarádi z italských klubů.

„Mají tam velké hráče, individuality. Počítali, že nad námi vyhrají. Možná ta jejich ega jim pak ani nedovolila si s námi podat ruce. O to jsem radši, že jsme to zvládli,“ líčil Schick, který uplynulou sezonu zazářil v Sampdorii.

Brankář Lukáš Zima vyhrál sázku o večeři nad Davidem Biraschim, spoluhráčem z Janova. Stoper Stefan Simič se hecoval se třemi parťáky z AC Milán Donnarummou, Locatelim a Calabriou. Celý zápas tvrdě bojoval s Petagnou, kterého zažil rovněž v Miláně.

Když Češi v 79. minutě dali gól na 2:1, něco směrem k protihráčům ukazoval. Ti pak po závěrečném hvizdu až na Gianluigiho Donnarummu ze hřiště zdrhli. S osmnáctiletým gólmanem, o němž se spekuluje v souvislosti s přestupem do Realu Madrid, Simič po utkání na hřišti dlouho rozmlouval. Ostatní Italové už byli dávno pryč.

„Byli namistrovaní, ale to je o nich známo. Mají takový charakter, jsou nepříjemní, v soubojích oplácí, dělají různé věci. My to v hlavě zvládli a nenechali jsme se vyprovokovat. Rozhodčí tomu taky moc nepomohl, pískal podle mě zvláštně. Ale ustáli jsme to,“ říkal stoper Michael Lüftner, střelec třetího gólu. „Nevadí mi, že nám nepodali ruku. To jsou prostě Italové. Neunesli prohru.“

Italové v prvním duelu porazili Dány 2:0 a v kontextu s českou porážkou s Německem si mysleli, že pro ně Češi nebudou vážným soupeřem.

Od začátku machrovali, působili namistrovaně, což postupně přešlo v nervozitu, podrážděnost, nakonec bezradnost a úprk do kabiny.

„V týmu máme hodně kluků, kteří hrají v Itálii. Říkali nám, jak si na nás Italové věří. Na hřišti to bylo vidět, troufnu si říct, že byli až trochu namachrovaní. To se jim vymstilo. Nás tahle výhra naopak povzbudí a když zvládneme Dánsko, mohli bychom postoupit,“ řekl český kapitán Michal Trávník.

„Tu jejich namachrovanost cítili asi všichni, i vy jste to z tribuny viděli. To, co v některých situacích předváděli, by si v úvodním utkání nikdy nedovolili.“

Když souboj skončil a Italové ze scény zmizeli, Češi slavili. Na hřišti se chytili všichni kolem ramen, přidali se náhradníci, trenéři i celý realizační tým a radovali se před tribunou, která byla nejvíc slyšet. Chování Italů jim v tu chvíli bylo lhostejné.