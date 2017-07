Na remízu spoléhat nemůžeme, ví mladí Češi. V Gruzii jim jde o semifinále

dnes 6:59

Když se naposledy český tým účastnil evropského šampionátu do devatenácti let, sahal po zlatu. Současná „devatenáctka“ má zatím k něčemu podobnému daleko, ale boj o medaile je na dohled. V sobotu večer hrají Češi o postup do semifinále proti Gruzii.

Před šesti lety v Rumunsku prosvištěli mladí Češi stejným turnajem až do finále. Tým okolo Ladislava Krejčího, Jakuba Brabce či Pavla Kadeřábka vyhrál základní skupinu bez ztráty bodu a ve finále prohrál se Španělskem až v prodloužení. ON-LINE Utkání budeme sledovat minutu po minutě Inspirace pro současné mužstvo, které v sobotu čeká v Gruzii poslední zápas základní skupiny. „Sil máme dost,“ hlásí před soubojem s domácími jeden ze zkušenějších fotbalistů Libor Holík. Česko má před závěrečným duelem skupiny stejně bodů jako Gruzie, díky příznivějšímu skóre mu ovšem k postupu stačí i remíza. „Ale spoléhat se na to samozřejmě nemůžeme,“ ví Holík, který hrál loni ligu za Karvinou. „Musíme hrát aktivně a na vítězství. Když napodobíme výkon z prvního poločasu proti Portugalsku, nemám strach, že bychom neuspěli,“ říká trenér týmu Jan Suchopárek. Byť Čechy po zápasech se Švédskem (2:1) a Portugalskem (1:2) čeká papírově snadnější soupeř, zdání klame. „Naopak tady domácí většinu lidí překvapili. Musíme hlavně eliminovat jejich silné individuality,“ upozorňuje český kouč. Fotogalerie Čeští mladíci na Euru v Gruzii Zobrazit fotogalerii Gruzínci sice při vstupu do turnaje prohráli s Portugalskem, ale poté porazili Švédsko a udrželi si naději na postup. Za tím je v sobotu požene i bouřlivá atmosféra. Fanoušků by mohlo být v hledišti přes dvacet tisíc! „Hrát před takovým publikem, to je radost,“ těší se záložník Emil Tischler ze Slovácka. Bude to změna oproti prvním dvěma zápasům, na nichž bylo prostředí přece jen spíš komorní. „Ale tohle bude pro hráče určitě příjemnější,“ je si jistý kouč Suchopárek. Jestli jim to i pomůže, ukáže večerní utkání. V Tbilisi odstartuje souboj o semifinále v 18 hodin českého času.