Česko - Dánsko 0:0, mladí fotbalisté hrají na Euru o postup

Zvětšit fotografii Václav Černý během tréninku reprezentace na mistrovství Evropy do 21 let. | foto: Štěpán Černý/www.fotbal.cz

dnes 20:42 19:27

Tychy (Od našeho zpravodaje) - Čeští fotbalisté do 21 let nastoupili ve večerním rozhodujícím zápase mistrovství Evropy proti Dánsku v sestavě s ofenzivním záložníkem Václavem Černým. Ten se vrátil do základní jedenáctky na úkor Michala Hubínka. Utkání začalo ve 20:45 a iDNES.cz ho sledujeme v on-line reportáži.

