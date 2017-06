Schick a další české hvězdy. Kdo byl měl táhnout reprezentaci na Euru

Když se před dvěma lety národní mužstvo do 21 let začalo tvořit, vůbec se mu nevěřilo. Ale během kvalifikace z podceňovaných fotbalistů vyrostli žádaní hráči pro zahraniční soutěže, adepti reprezentačního áčka, do kterého už někteří mladíci nastálo patří.

V zápasech ve skupině proti Německu, Itálii a Dánsku bude trenér Vítězslav Lavička vedle Schicka spoléhat také na Jankta, Baráka, Černého, Součka či Simiče. Jaké mají opory příběhy?

Patrik Schick, útočník, 21 let, Sampdoria Janov. Schválně, až v neděli v Tychách půjde na hřiště proti Němcům, bude už přestup do Juventusu Turín završen? Schick ví, že bude nejsledovanějším českým hráčem na turnaji. Během jara, kdy střílel góly v italské lize, fanoušci kolem něj vytvořili auru, že spasí i „velký nároďák“. Pro tuto roli ještě nedorostl, ale v jedenadvacítce by měl zářit. Vždyť v kvalifikaci dal v devíti zápasech deset gólů. „Je to přece jen jiné než v áčku. Góly bych měl dávat. S tím souhlasím,“ říká.

Jakub Jankto, krajní záložník, 21 let, Udine. Stejně jako Schick může hrát za jedenadvacítku i v následujícím dvouletém cyklu, ale Jankto už od začátku jara patří do seniorské reprezentace, kde nastoupil ke čtyřem utkáním. V březnu při debutu proti Litvě dal krásný gól.

Jen co slávistický odchovanec v osmnácti nakoukl do přípravy áčka, přestoupil do Udine. Mnozí ho zrazovali, ztratí se z očí, zapadne. Omyl. Rychle se naučil italsky a talent přetavil v životní příležitost. Předminulou sezonu strávil na hostování v druholigovém Ascoli, tu uplynulou už v první lize v Udine. Levý záložník, kterého srovnávají s Markem Jankulovským.

Václav Černý, ofenzivní záložník, 19 let, Ajax Amsterdam. Nejmladší člen týmu. „Ještě nikdy jsem nehrál ve své věkové kategorii, se staršími kluky hraju odjakživa, takže jsem zvyklý,“ říkal v sedmnácti při debutu za jedenadvacítku. Věkové kategorie přeskakuje díky talentu od přírody. Šikovný, technický a rychlý. A také střelec, v kvalifikaci v deseti zápasech dal sedm branek, po Schickovi nejvíc.

Vyrostl v Příbrami, do Ajaxu šel už v šestnácti. O rok později debutoval za áčko. V uplynulé sezoně však spíš nastupoval ve druhé lize za juniorku, dal patnáct gólů. Teď mu kyne nová šance, trenér Bosz, který Černého opomíjel, odešel do Dortmundu. Nahradit ho má Keizer právě z juniorky.

Antonín Barák, záložník, 22 let, Slavia. Patří k symbolům nové slávistické éry, byť po mistrovství Evropy se do Slavie už nevrátí. Přestup do Udine má domluvený už od zimy. „Škoda, že jsem se nemohl loučit na hřišti,“ vzpomněl na zdravotní potíže ze závěru ligové sezony. Svalové zranění, kterého ho připravilo o nedávnou kvalifikaci v reprezentačním áčku v Norsku, už vyléčil a je připravený.

Přitom v jedenadvacítce během kvalifikace neměl pevné místo v základní sestavě, ale všechno změnil loňský podzim, kdy se stal oporou Slavie. Navíc se dostal do reprezentačního áčka a při debutu v přípravě proti Dánsku skóroval. Když letos poprvé hrál kvalifikaci, dal v San Marinu dva góly.

Stefan Simič, střední obránce, 22 let, Mouscron. V sedmnácti ze Slavie do FC Janov, o rok a půl později přestup do AC Milán. Tam patřil do áčka, ale šanci v italské lize nedostal. Proto loni zamířil na hostování do Mouscronu. Až v Belgii začal v nejvyšší soutěži nastupovat pravidelně. Urostlý stoper má po rodičích chorvatské a bosenské občanství, ale v mládežnických kategoriích reprezentuje Česko. Když mu vyjde i Euro, brzy by se slávistický odchovanec mohl dočkat pozvánky do první výběru země.