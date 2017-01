Budějovice a Táborsko líčí na jaro. První zápasy už třídí sestavy

První přípravný zápas už mají za sebou. A začali porážkou. Fotbalisté českobudějovického Dynama nestačili v německém Řeznu na tamní třetiligový SSV Jahn. Skóre pondělního střetnutí otevíral českobudějovický kapitán Petr Benát v deváté minutě, ale nepovedená pasáž po hodině hry, kdy dali domácí dva rychlé góly za sebou, stála Budějovice utkání. Němci vyhráli 4:2.

Trenér David Horejš s týmem do Německa necestoval. „Studuji v Praze trenérskou profi licenci, ale co mám od asistenta Jiřího Lercha zprávy, tak to byl povedený zápas, ve kterém jsme ale udělali řadu individuálních chyb,“ popsal Horejš.

Tým dál bude testovat slovenského stopera Patrika Banoviče, útočníka Lukáše Matějku a poprvé v A-týmu do branky naskočil strakonický odchovanec se zkušenostmi z anglické ligy Jindřich Staněk. Naopak testy Dynamo ukončilo Šimonu Šmehýlovi a Lukáši Luptákovi.

„Šmehýl nejel ani s týmem do Německa a Luptáka jsme pak poslali domů, protože nebyl připravený. Mančaft ale ještě potřebujeme doplnit. Teď budeme čekat, jak posílí ligové týmy a kteří hráči zůstanou volní pro nás,“ řekl Horejš s tím, že koncem ledna čeká jeho hráče soustředění v Třeboni. „Tam už bychom chtěli mít takový kádr, který se bude blížit sestavě na jarní část,“ přiblížil kouč nejbližší plány v tabulce čtvrtých Budějovic.

Táborsku došly síly

Další jihočeský celek ve druhé lize má za sebou už dva přípravné duely. První zápas pod staronovým trenérem Romanem Nádvorníkem vyhráli Táborští nad ligovou Příbramí 2:0. Na umělé trávě Vyšehradu hrálo Táborsko další utkání v rámci Tipsport ligy i včera. Před televizními kamerami Jihočeši prohráli s Bohemians 1905 těsně 2:3.

Táborsko po prvním poločase vedlo 2:1, ale ve druhé půli Pražané zápas dvěma góly otočili. „Měli jsme náročný týden, ve kterém jsem hodně běhali a hodně posilovali. To se projevilo ve druhém poločase, kdy našim hráčům už docházely síly a naopak Bohemka ukázala svou kvalitu,“ odpovídal Roman Nádvorník na otázky televiznímu reportérovi.

A zároveň vyzdvihl dvě jména testovaných fotbalistů. „Velice dobré výkony zatím podává Mrsic anebo Zavadil na stoperu. Já doufám, že ještě někdo z nováčků svou kvalitu ukáže a zůstane u nás na jarní část,“ dodal kouč.

Aktuálně je Táborsko na dvanáctém místě a v jarní části bude chtít určitě v tabulce stoupat výš. „Chceme předvádět útočný fotbal, posílat hodně centrů po stranách do vápna a v závěrečné fázi mít u brány pět až šest lidí,“ naznačil Nádvorník svou strategii.