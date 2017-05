Emoce a neuznaný gól. Jihočeské derby nemělo vítěze

Trojice Benát, Táborský a Wermke v deváté minutě běží do úniku. Táborský nahraje napravo běžícímu Wermkemu a ten zase na druhou stranu Benátovi. Brankář Toma byl v tu dobu už mimo bránu a domácí kapitán neměl práci, aby doťukl balon do prázdné brány. Několik stovek diváků se začíná radovat, Dynamo dává první gól derby.

Jenže jim radost dlouho nevydrží, čárový sudí viděl ofsajd, a hráči Dynama tak začínají zase od nuly. Fotbalisté Dynama ve speciálních žlutých dresech hráli aktivněji než Táborští a častěji testovali brankáře Michala Tomu.

Jeho kolega na druhé straně Zdeněk Křížek se „protáhnul“ až po čtvrthodině hry. Napřed z prostředku velkého vápna nebezpečně střílel Zbyněk Musiol, ale v jasné šanci bránu netrefil. O chvíli později pak pálil i nejlepší střelec Táborska Adnan Džafič.

Ve dvacáté minutě si už ale mohli užít diváci i hráči opravdové gólové oslavy. Na rohový kop od Petra Benáta si zkušeně naskočil a hlavičkou poslal Lukáš Havelka balon k bližší tyči. Michal Toma tentokrát neměl šanci.

Tři minuty před koncem poločasu se o velký rozruch postaral hlavní sudí, který podle diváků upřel domácím jasný gól. I domácí fotbalisté už zvedali ruce nad hlavu. Rozhodčí Mrázek byl ale neoblomný, a pokračovalo se tak dál.

„Pojďte hrát, nechte to,“ byl slyšet až na tribunách hlasitý pokyn domácího kouče Davida Horejše směrem na trávník. To bylo ale v první půli všechno.

Bylo na co se dívat i na začátku druhého poločasu. Fanoušci Táborska ucítili šanci a začali své pořád se zlepšující hráče povzbuzovat a křičet Vyrovnat! A fotbalisté je poslechli a zlepšili svůj pohyb.

Nejblíže kýženému vyrovnání byl ve druhé půli kdo jiný než Džafič. Hosté se ale začali před osmdesátou minutou ještě více nadechovat a byli nebezpečnějším celkem. Vyrovnávací gól měl na kopačce i Antonín Presl, ale v koncovce selhal. Minutu před 90. minutou už ale nezaváhal a propálil všechno před sebou. Táborsko se dočkalo zaslouženého vyrovnání na 1:1.

„Dneska je mi kluků opravdu líto a nemám jim co vytknout. Normálně to nedělám, ale dneska si musím opravdu stěžovat na práci rozhodčích. Neuznali nám gól i penaltu. Udělali z toho hrozný guláš,“ rozčiloval se hodně po utkání kouč Dynama David Horejš. „Já se k rozhodčím vyjadřovat nebudu. V první půli byly lepší Budějovice, ve druhé zase my. Myslím si, že to bylo pěkné derby se vším, co k tomu patří,“ podotkl trenér Táborska Roman Nádvorník.