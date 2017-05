Ve druhé fotbalové lize se v neděli bude hrát o vládce jihu

O víkendu hráli venku. Fotbalisté Dynama nastoupili na hřišti posledního Prostějova a vyhráli 3:0. Táborští jeli do Pardubic a tam 0:3 prohráli.

Z jedné strany byla slyšet chvála a spokojenost. Dynamo potřetí v sezoně nastřílelo tři branky. Do sestavy se vrátili uzdravení Kalod i Kadula. Trenér David Horejš měl více možností, jak poskládat sestavu.

Naopak kritika zněla z Tábora. „Podali jsme po Třinci náš nejhorší výkon jara. Hráli jsme velice špatně,“ zlobil se kouč Roman Nádvorník.



Při pohledu na tabulku druhé fotbalové ligy se zdá, že už Jihočeši nemají o co hrát. Dynamo je páté. Na postup, nebo alespoň potrápení favoritů ztrácí 15 bodů. Táborsko je jedenácté. Na sestupovou pozici Vítkovic má náskok sedmi bodů. Ale ještě se najde několik důvodů, proč soutěž nevypustit. Ve středu se hrají duely Dynamo - Pardubice a Táborsko - Prostějov. Oba od 17 hodin.

Jak dopadne druhé derby?

V tabulce už Táborsko nemůže Dynamo přeskočit. Ale ještě se bude hrát o „vládce jihu“. Krajské derby hostí v neděli stadion na Střeleckém ostrově v Budějovicích. První skončilo na Soukeníku výhrou Dynama 1:0. Teď jim to modro-bílí budou chtít vrátit. Ve druhé lize je ještě neporazili. A až budou aktéři duelu tvrdit, že je to jen běžný zápas, nevěřte jim.

Vzpomeňte, jaké vášně budil podzimní duel. Navíc to bude jedno z mála utkání, které snad přitáhne do hlediště větší množství diváků. Ani na jeden tým jich moc nechodí.

Medaile ve střelcích

Na první místo ve střelecké tabulce to už s devadesátiprocentní jistotou ani jeden z nejlepších střelců jihočeských týmů nedotáhne. Sedmnáct, respektive 16 gólů olomouckých Plška a Chorého jsou nedostižné. Ale třetí místo je stále hratelné. Ivo Táborský na něj ztrácí tři góly, Adnan Džafič z Táborska ještě o jeden víc. V poslední době se trochu trápí, ale stačí jedno povedené utkání...

Čtvrté místo

Být šestý, nebo čtvrtý je velký rozdíl. Tohle postavení vás hned řadí k předním týmům soutěže. A Dynamo má tuhle možnost stále ve svých rukou. I Táborsko se v tabulce může posunout výš. Vždyť osmé určitě a možná i sedmé místo jsou stále hratelné. Za posledních pět let bylo nejhůře dvanácté. A to nebude chtít zopakovat.

O možnosti se ukázat

Trochu klišé, ale je to tak. „Hráči nás berou tak, že platíme dobře, ale do ligy se s námi nedostanou.“ Tak hodnotil po podzimu svůj klub majitel Táborska Jiří Smrž. Ano. O soutěž výš to hráči s Dynamem i Táborskem v téhle sezoně určitě nedotáhnou. Ale když třeba budějovickému Lukáši Peškovi vyjde pár zápasů stejně jako ten poslední v Prostějově, kdy dal dva góly, proč by nemohl v červnu zkoušet štěstí v přípravě některého prvoligového týmu? Hráči jako Čermák, Pešek, Čavoš, Wermke a Funda by mohli manažery některého z ligových týmů zajímat. Stejně tak Džafič nebo Javorek z táborské strany.