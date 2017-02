Pět inkasovaných gólů ukázalo Českým Budějovicím mezery

„Nechceme se vymlouvat na to, že jsou Teplice někde jinde než my a že mají jen týden do ligy. Dostali jsme góly po individuálních chybách. Zápas nám ukázal, že máme ještě hodně věcí, na kterých musíme pracovat,“ uvedl hlavní trenér druholigového Dynama David Horejš.

Jihočeši na odstranění nedostatků mají ještě skoro tři týdny. Tréninkové objemy se budou pomalu snižovat a fotbalisté začnou pilovat herní a taktické varianty. Měl by u toho být celý současný kádr. A možná ještě někdo navíc. Přestupní termín končí 22. února a trenér Horejš neskrývá, že by ještě nějaká posila mohla přijít.

„Pokud ale někdo přijde, bude to stoprocentně hráč do základní sestavy. Nechceme už kádr rozšiřovat, ale spíše zkvalitnit. Uvidí se, jaká bude situace na trhu,“ dodal kouč. Nejnovější tváří v klubu je záložník Ladislav Vopat z Dukly Praha.

„Jsme spokojení s jeho přístupem. Je to rychlostní typ hráče. Odehrál tři utkání, prokázal svoje přednosti. Je mladý a sbírá zkušenosti. Na jaře stoprocentně dostane šanci, aby se ukázal,“ dodává David Horejš.

Jeho svěřence už do startu druhé ligy čekají jen dva přípravné zápasy. V sobotu se střetnou na Složišti s třetiligovou Chrudimí od 13 hodin. O týden později narazí Dynamo v generálce na druhou ligu na konkurenta z Vlašimi. V prvním ostrém jarním zápase přijede na jih Čech 3. března Varnsdorf.