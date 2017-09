Fotbalisté Českých Budějovic proti Příbrami pálili šance a poprvé padli

Po reprezentační pauze a s exligovým týmem. Příbram doma zdolala Jihočechy 1:0. „Kde hledat příčiny porážky? Ve dvaceti minutách druhého poločasu,“ zhodnotil bezprostředně po konci duelu trenér Dynama David Horejš.

Jihočeši dokázali s Příbramí uhrát bezbrankový první poločas. Dopředu toho sice kromě tyčky po Mashikeho střele moc nepředvedli, ale až na pár závarů si dokázali poradit i s útočnou snahou domácího celku. „Vzadu jsme celkem kompaktní. Věřím, že ve druhém poločase přidáme dopředu,“ komentoval o přestávce kapitán Dynama Jiří Kladrubský.

Nastal ale pravý opak. Jihočeši se po změně stran dlouho nemohli dostat do tempa. Ztráceli jednoduché balony a Příbram se dostávala do tlaku, který vrcholil v několika velkých šancích. Do dvou se probil Danoski. Hlavně ta první ze 47. minuty volala po gólu, ale z malého vápna nepochopitelně přestřelil.

Domácí se dočkali v 64. minutě, kdy Jihočeši neuhlídali ve vápně Fantiše. Ten našel centrem Ayonga, který se hlavou prosadil přes Nováka a dal vedoucí gól.

Svěřenci trenéra Davida Horejše se pak probrali a vypracovali si tři obrovské šance.

Gólem měla skončit hlavně ta první Turyny v 79. minutě, který po perfektním centru Wermkeho hlavičkoval z malého vápna nad. Stejně tak v 83. minutě po rohu zakončoval Novák.

Závěrečný tlak se nekonal. Příbram si dokázala vedení pohlídat. I přes první ztrátu jsou Budějovičtí v tabulce na druhém místě.

Táborsko včera dohrávalo sedmé kolo ve Vítkovicích. Po prvním poločase prohrávalo 0:1. Ve druhé části vyrovnalo na 1:1.