Záložník Javorek je zpět v Českých Budějovicích. Má být režisérem

Lukáš Pouček

24 let,

krajní záložník

S druhou ligou už má zkušenosti. Hrával ji v Pardubicích, v Sokolově a naposledy v Ústí nad Labem. Stále však zůstával kmenovým hráčem Sparty, kam rodák z Mladé Boleslavi přišel už v mládežnické kategorii. Do prvního týmu se ovšem nikdy neprosadil. V uplynulém ročníku dal šest branek, což je jeho maximem. David Horejš o něm říká: „Sledovali jsme ho dlouho. Končila mu smlouva a my chtěli přivést do klubu hráče, který by naši hru zkvalitnil. Je to levák, krajní hráč. Doufáme, že se to povede.“

Elvis Mashike Sugisa

23 let,

útočník

Ve svých 23 letech už útočník z Konga vystřídal dost klubů. Jen za poslední čtyři roky stihl hrát na Slovensku za Sereď, Zvolen, Zlaté Moravce, Galantu a Ružinou. Do Čech se dostal v jarní část sezony přes Loko Vltavín v ČFL. Za něj zvládl nastřílet 12 branek. Teď se zkusí prosadit ve vyšší soutěži v Českých Budějovicích.

Pohled trenéra Dynama Davida Horejše? „Po odchodu Kaloda jsme hledali typického silného útočníka. V našich podmínkách byl k mání Elvis. Kopal třetí ligu, je to mladý kluk. Nechceme utrácet peníze za velké hráče a zároveň nechceme hráče na hostování. Dostane prostor a doufáme, že se bude zlepšovat. Jeho přístup je perfektní a věříme, že nějaké branky dá.“

Jakub Moravec

21 let,

záložník

Talentovaný středopolař je sparťanským odchovancem, který o sobě dával v letenské devatenáctce a juniorce pořádně vědět. Dokonce natolik, že ho Zdeněk Ščasný před sezonou 2015/2016 povolal do přípravy s prvním mužstvem. V něm se však neudržel. Druhou ligu si zkusil ve Vlašimi, do první nakoukl v dresu Příbrami. „Doufám, že se jeho působení dokáže dotáhnout do konce. Je to šikovný záložník, který může hrát na více postech. Kreativní fotbalista,“ hodnotí David Horejš.