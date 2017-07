Českobudějovický kapitán Benát chce svůj tým vidět v elitní pětce

Až po víkendu vyběhne na trávník, bude to už desátý začátek sezony v dresu českobudějovického Dynama. Benát je v sedmatřiceti letech aktuálně nejstarším hráčem v kádru trenéra Davida Horejše, se kterým ještě v klubu před několika sezonami hrával.

Navíc už druhou sezonu v řadě povede tým s kapitánskou páskou. K ní ho předurčuje jeho věk a také zkušenosti, které během kariéry posbíral. A ačkoliv má už ročníků za sebou spoustu, letos je zatím nejistý nad tím, jak bude z pohledu jeho celku nadcházející sezona vypadat.

„Musím říct, že úplně nevím, co od nás čekat. Všichni jsme na začátek natěšení a je to něco podobného jako loni. Měl jsem stejné pocity. Doufám, že stejně jako loni najedeme na nějakou vítěznou vlnu a bude se nám dařit,“ přemýšlí Petr Benát.

Přípravu měli Jihočeši povedenou. Dokázali hrát dobré zápasy s ligovými týmy a zdálo se, že jsou na dobré cestě. Jenže týden před ligou nečekaně vypadli z českého poháru v prvním kole s divizními Velvary, navíc se jim v závěru přípravy zranilo několik hráčů, se kterými počítali do základu.

„Ten pohár byl špatný. Ale jinak si myslím, že se zápasy panuje spokojenost,“ dodává k duelům se Slavií (0:0) nebo Brnem (2:0). Jen zápas s Plzní prohráli 1:5.

„Je pravda, že tuhle přípravu máme raději než zimní. Jsem rád, že i ve svém věku ji zvládám celou bez nějakých úlev, i když je jasné, že moje tělo regeneruje hůře než ve dvaceti letech,“ míní Benát.

Českobudějovický tým pro letošní sezonu omladil. Znovu. Odešli zkušení hráči Klesa, Šourek nebo Kalod. Věkový průměr kádru je teď 24 let. A těch, kterým už bylo třicet, je v kabině zase o něco méně.

„Odešli kamarádi, se kterými jsme se stýkali i mimo kabinu a hřiště. Ale tak to prostě je. Čekalo se, že to někdy přijde. Když se rozhlédnu kolem sebe, tak hráči přicházejí a odcházejí. Jediní dva, kteří tu stále jsme, jsem já a Zdeněk Křížek,“ pousměje se ale s tím, že tátu zatím svým spoluhráčům dělat nemusí. Ačkoliv od některých ho dělí i dvacetiletý rozdíl.

Prodlouženou rukou trenéra v šatně ale vzhledem ke svému věku i postavení je. Stejně jako loni.

„Jako kapitán jsem připravený pomoci týmu v jakékoliv pozici. Třeba loni jsem začínal sezonu na lavičce. Teprve postupně jsem se dostával na hřiště a většinu sezony pak strávil v základní sestavě,“ vysvětluje Benát. Ačkoliv tomu momentální šíře kádru Dynama příliš nenasvědčuje, pokud by kapitán začínal na lavičce i letos, bylo by to velké překvapení. Problém by to pro něj ale nebyl. „Prostě uvidíme, co řekne trenér. Podřídím se,“ říká.

Liga bude vyrovnanější

Petr Benát načne v pondělí proti Žižkovu od 18 hodin třetí druholigovou sezonu v řadě. V té minulé byly vcelku suverénními týmy Olomouc i Ostrava. Letos očekává jiný průběh soutěže a nemyslí si, že budou takhle vepředu jen dva celky.

„Myslím si, že druhá liga bude vyrovnanější. O postup určitě bude chtít hrát Hradec Králové a Příbram, které z první ligy spadly. A taky k velkým favoritům počítám Opavu, jež svou sílu ukázala už v minulé sezoně,“ popisuje. „A pak tam mohou být týmy, které v poslední době vylétly nahoru. Třeba Vlašim. Já jen doufám, že se mezi těch prvních pět týmů dokážeme zařadit i my a budeme takovým černým koněm soutěže,“ zamýšlí se.

Co však celkem očekává, je divácká podpora na Střeleckém ostrově. Že by se návštěvy oproti minulému ročníku zvedly, to nepředpokládá. „Už na podzim jsme hráli dobrý fotbal a chodilo pár stovek. Na jaře už to pak bylo jen takové vyústění toho všeho,“ míní Benát.