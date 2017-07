Poslední měsíc v Českých Budějovicích? Vozábal míří do Sparty

Nabídku z letenského celku Vozábal v minulém týdnu potvrdil. Zároveň však ujistil, že nadcházející druholigový ročník zahájí na jihu Čech.

„Už je to nějaká doba, kdy jsem tu nabídku dostal. Dal jsem si čas, abych to promyslel. Pravda je taková, že bych měl jít do Prahy. Nic nemám podepsané, ale pokud bude platit vše, jak je dohodnuté, tak bych se měl v horizontu jednoho měsíce do Sparty přesunout,“ uvedl Martin Vozábal s tím, že svoji případnou pozici ve Spartě nechce blíže komentovat.

Podle něj by dřívější změna nebyla na místě. Vozábal plánuje přechod až ve chvíli, kdy se rozběhnou nové soutěže a v Dynamu bude sezona kádrově i finančně zabezpečena. „A zároveň bude také jasné, komu tu agendu předám,“ dodává Vozábal.

Osmatřicetiletý Martin Vozábal je táborským odchovancem, ale vyrůstal už v mládežnických kategoriích v budějovickém Dynamu, kde také nakoukl do první ligy. Tu si zkusil i v Hradci Králové, na Slovácku, v Mostě nebo na Žižkově. V zahraničí hrál za Škodu Xanthi v řecké lize. A Česko reprezentoval na olympijských hrách v Sydney.

Po skončení hráčské kariéry začal s trénováním na jihu Čech, kde dělal asistenta trenéra nejdříve u rezervního týmu a poté u áčka, kam si ho vytáhl Miroslav Soukup. Po jeho odchodu se Vozábal posunul na pozici hlavního kouče a posléze v klubu začal pracovat jako sportovní a následně generální manažer. Letos v červnu úspěšně absolvoval i nejvyšší kurz trenérské licence.