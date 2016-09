Brankář Křížek: Čtyři zápasy za sebou s čistým kontem jsem ještě nezažil

Pamatujete si, kdy jste naposledy odehrál tolik zápasů s nulou?

Už se mě na to ptalo víc lidí. Vím, že asi tři roky zpátky jsem měl tři zápasy bez gólu. To bylo ve druhé lize asi zatím nejvyšší číslo. V první takovou sérii určitě nemám. Čtyři utkání za sebou s čistým kontem jsem ještě neodehrál. Kéž by to pokračovalo dál.

Už třeba spoluhráči v kabině vypisují sázky, jak dlouho ještě nepustíte gól?

To vůbec ne, takové věci my ani neřešíme. To, že jsme čtyři zápasy nedostali ani jeden gól, je práce celého týmu. Obrany i útoku. Já jsem v bráně až ten poslední článek, který má pak celou věc vyřešit. Naše souhra teď šlape výborně. I když prohrajeme, tak máme na to, abychom hned v dalším zápase na naši hru zase navázali.

Je pro další vývoj soutěže důležitý tak dobrý start podzimu, jako teď máte vy?

Všichni vědí, že dobrý začátek je potřeba. Už máme nějaké body nahrané, a i kdyby se stalo, že bychom teď prohráli, pořád se budeme díky náskoku držet ve špičce tabulky. Nehráli jsme lehké zápasy, třeba s Třincem i Varnsdorfem, a máme po čtyřech kolech deset bodů. To je parádní.

Jaký je podle vás hlavní důvod, že se teď Dynamu tolik daří?

Vloni jsme hráli opravdu hrozně naivně dozadu. Mysleli jsme si, že budeme chodit jen dopředu a do dvaceti minut dáme každému dva góly. Tak to samozřejmě není, druhá liga je spíš o bránění. To jsme zlepšili a hrajeme teď daleko důsledněji.

Přitom letní příprava se vám vůbec nepovedla, z šesti utkání jen jedna výhra.

To je pravda, na Dukle jsme dostali šest gólů, v Jihlavě pět. Ale asi jsme si dobře načasovali formu na začátek ligy.(směje se)

V Budějovicích už jste služebně jedním z nejstarších hráčů, můžete tedy porovnávat. Máte teď se spoluhráči lepší partu než v minulých sezonách?

I kdybychom byli poslední s nulou, tak vám řeknu to samé. V kabině je teď opravdu výborná atmosféra, tým je dobře poskládaný, mladí kluci pracují výborně. A i kdyby nemakali, tak mi staří si je už zkrotíme. Měli jsme však dobrou partu, i když jsme sestupovali.