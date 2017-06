Čermák je zajímavý hráč, přiznal plzeňský Šádek. Odejít by mohl Krmenčík

Nevyloučil příchody sparťana Aleše Čermáka či návrat Michala Ďuriše, naopak jiný útočník - Michael Krmenčík - by se mohl s Plzní rozloučit.

K prvnímu společnému tréninku, který staronový trenér Pavel Vrba svolal na čtvrtek, se v Plzni sešlo dohromady osmadvacet hráčů. Dalších šest reprezentantů se připojí později.

„Ale já už po příchodu tvrdil, že chci jen dvacet hráčů plus tři brankáře. To je podle mě ideální stav,“ vysvětlil trenér Pavel Vrba, který do přípravy poslal i některé mladíky.

Je proto evidentní, že současný kádr výrazně zúží. Žádné napětí prý ale kvůli tomu z hráčů necítí.

„Ono jim to zatím nedocvaklo, myslí si, že tu zůstanou všichni,“ žertoval Šádek, který do odpovědi vstoupil a zároveň připustil, že pohyby v kádru Plzně nutně nebudou jen směrem ven.

Od konce sezony se spekuluje o příchodu sparťanského záložníka Aleše Čermáka. „Je určitě na seznamu hráčů, kteří by pro nás byli zajímaví. Je to perspektivní fotbalista, nechal bych to otevřené,“ říká Šádek.

Zato z Plzně naopak možná odejde Michael Krmenčík. I proto do klubu v létě přišel z Brna Jakub Řezníček. „Oficiálně k nám sice žádná nabídka nedorazila, ale trochu tušíme, že by přijít mohla,“ přiznal Adolf Šádek.

„Michaelův agent nám v zimě naznačoval zájem z Anglie, z toho vycházíme a chceme být na všechny varianty připravení,“ říká Šádek.

Mluvilo se i o příchodu Michala Ďuriše, dalšího člena staré plzeňské party, která se s návratem trenéra Vrby na západě Čech znovu schází. „Může se to stát,“ připustil Šádek. „Orenburg spadl a ve druhé ruské lize jsou ta pravidla pro cizince složitější - mohou hrát jen dva,“ podotkl.

Padlo i jméno plzeňského odchovance Martina Filla, dnes hráče Teplic.

Plzeň zatím do týmu v létě přivedla tři posily. „Přesně hráče, které jsme chtěli,“ pochvaluje si Šádek.

Kromě Jakuba Řezníčka přišli Diego Živulič ze Zlína a Daniel Kolář, který byl po ukončení smlouvy v tureckém Gaziantepsporu volným hráčem.

„Tím jsme vyřešili všechny naše základní potřeby. Štítového záložníka, i kvůli situaci okolo Krmenčíka máme hrotového útočníka a pak Dana Koláře. V jednatřiceti letech je podle mě v nejlepším fotbalovém věku, v Plzni má za sebou několik kvalitních sezon. Ukáže až čas, jestli to zvládne, ale já mu věřím,“ řekl trenér Vrba.