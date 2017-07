Cassanovy veletoče. Podruhé během dvou týdnů ukončil fotbalovou kariéru

„Chtěl bych ujasnit to, co se objevilo na twitterovém profilu mojí ženy. Carolina neměla pravdu. Poté, co jsem všechno zvážil a promyslel, jsem se rozhodl, že Antonio Cassano už nebude hrát fotbal,“ prohlásil. „Omlouvám se Veroně, fanouškům, předsedovi klubu, ale momentálně je pro mě hlavní být s rodinou,“ dodal.

„Překvapil mě a nepřestane mě udivovat nedostatek jeho motivace,“ reagoval na klubovém webu šéf Hellasu Marurizio Setti. „Nicméně bych chtěl zdůraznit, že má s Veronou stále platnou smlouvu. A také bych chtěl zdůraznit, že náš klub bude vždycky víc než jakýkoliv hráč,“ prohlásil.

Cassano poprvé ukončil kariéru před týdnem pouhých osm dní po příchodu do Hellasu, protože nechtěl být ve Veroně, zatímco rodina by zůstala ve 300 km vzdáleném Janově. Po pár hodinách vzal na tiskové konferenci vše zpět s tím, že měl slabou chvilku a navíc mu vedení klubu zařídilo přestěhování rodiny.

Dnes však opět otočil a připsal si tak další kontroverzi, které spolu s problémy s životosprávou a trenéry provázely celou jeho kariéru. Tu odstartoval v Bari a poté nastupoval za AS Řím. V roce 2006 zamířil do Realu Madrid, kde se však neprosadil a byl poslán na hostování do Sampdorie, kam posléze přestoupil. Následně působil v AC Milán, Interu Milán, Parmě a předloni v srpnu se vrátil do Sampdorie.

Ani druhé působení v Janově se mu však nevydařilo: během minulé sezony nenastoupil za klub k jedinému zápasu a pouze trénoval s juniorkou. Před červnovým příchodem do Verony tak pětatřicetiletý Cassano přes rok neodehrál soutěžní utkání.