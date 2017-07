Vysočina bude znovu bojovat o záchranu, shodují se bývalí trenéři

Tady jsou jejich slova.

Roman Pivarník

(v roce 2011 přivedl klub do první ligy) „Těžko odhadovat, jak na tom Jihlava bude. Samozřejmě se změnil v klubu trenér, přišel nový ředitel, z trenérské pozice se přesunul zpět do role sportovního ředitele Josef Jinoch. Jak dobře víme, Jihlava v posledních letech hrála o záchranu a osobně si myslím, že to tak bude také letos. Co se týče trenéra, zkrátka ve fotbale to funguje tak, že pokud nejsou výsledky, tak je odvolaný trenér. Víme, že jich v posledních letech byla odvolána celá spousta. Aby pan Kopecký vydržel v Jihlavě, bude potřebovat výsledky, to je základ.“

František Komňacký

(tým vedl v lize nejdéle ze všech - 16 měsíců) „Jihlava se v první lize už etablovala, ale spíš je to mužstvo, které se v lize zachraňuje, než aby hrálo výraznější roli. To vyplývá z toho, že je to regionální klub, s poměrně rozumným rozpočtem. Já tipuji, že to bude i v tomto ročníku podobné, tedy že prioritní cíl pro Jihlavu bude zachránit se v lize a že bude jistě patřit mezi těch šest sedm mužstev v dolní polovině. Na víc to v tomto okamžiku není. Jihlava má každopádně velmi solidní vedení, jsou to lidé, kteří umí fotbal dělat poctivě, proto by byla škoda, kdyby Vysočina ligu nehrála. Věřím, že do budoucna bude hrát důstojnější roli, nejen o záchranu, a že jednou nakoukne do pohárů. Pana Kopeckého já už neznám, protože už patří do té nové generace. Navíc ani já jsem tam nestrávil zas tak dlouho, ve srovnání s mými předchozími štacemi, takže nemohu jaksi vydávat nějaké rady.“

Petr Rada

(celek vedl od listopadu 2013 do října 2014) „Mají dalšího trenéra, teď je to Ivan Kopecký, který dlouho pracoval s trenérem Frťalou. Určitě nejde do lehké situace, ale je mladý, perspektivní. Uvidíme, jaký to bude mít rozjezd. Jihlava se teď poslední roky potácela. Zaplať pánbůh, že se zachránila. Tahle sezona by pro něj mohla být klidnější. Záleží na startu. Moc změn v kádru neměli, což je vždycky pro tým dobře, když není hodně změn. Takže věřím, že Jihlava by letos neměla mít problém. Umístění je asi těžké tipovat. Ale přál bych jí, aby se udržela.“

Luděk Klusáček

(na Vysočině působil od prosince 2014 do září 2015) „Předpokládám, že Vysočina bude opět patřit do skupiny týmů bojujících o záchranu. Už při svém odchodu z Jihlavy jsem zmiňoval, že klub nevyužívá dobře veškerý svůj možný potenciál (stabilní finanční zázemí, výhodná strategická poloha, solidní hráčský kádr) k tomu, aby se posunula dál.“