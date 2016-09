Budějovický trenér Horejš: Věřím, že první porážka s námi nezamává

V sobotu je čeká zápas na hřišti exligové Olomouce. Za týden hostí nevyzpytatelný Frýdek-Místek a poté narazí na Ostravu a Opavu - dva celky z čela druholigové tabulky.

Zatím však fotbalisté Dynama patří mezi tři týmy v soutěži, které ještě neprohrály. V tabulce jsou druzí a už teď nasbírali stejně bodů jako za celý minulý podzim.

A navíc trenér David Horejš pendluje mezi Budějovicemi a Prahou, kam dojíždí jednou měsíčně za studiem trenérské profilicence. „Zatím to všichni zvládáme bez problémů a snad to dál vydrží,“ říká Horejš.

Ve středu porazila Ostrava Opavu a je první v tabulce. Nemrzí vás, že vás výhrou odsunula o skóre na druhé místo?

Ne. My jsme spokojení s tím, jak sezona zatím probíhá a kolik bodů máme.

V poháru přijede Sparta V minulé sezoně viděli diváci na Střeleckém ostrově prvoligovou Příbram. Letos je čeká ještě atraktivnější soupeř. Ve třetím kole nastoupí proti Spartě Praha. Původně se mělo hrát na Letné, ale nakonec se po domluvě obou klubů bude hrát v Budějovicích 12. října od 16 hodin.

V sobotu v Olomouci odstartujete sérii, kdy během čtyř kol narazíte i na Ostravu a Opavu, celky ze špice tabulky. To bude velký test.

Já bych ale neřekl, že jsme dosud měli slabé soupeře. Znojmo nebo Varnsdorf, to jsou týmy, které jsou nahoře. A my jdeme do každého zápasu s tím, že chceme podat co nejlepší výkon a stejně půjdeme i do těchto duelů. Kluci si vyzkoušejí, že budou hrát před nabitými tribunami. V Olomouci i v Ostravě očekávám víc lidí, než je na druhé lize běžné.

A kdo je podle vás v sobotním zápase favoritem? Vy jako druhý celek tabulky, nebo exligová Olomouc?

To je těžké říct. Olomouc hraje doma, má vysoké ambice. Favoritem bude asi ona. Ale my jsme na tom dobře, povedl se nám začátek, máme čtrnáct bodů.

Hrajete teď na stropu svých možností, nebo můžete hrát ještě lépe?

Já věřím, že to bude ještě lepší. Mužstvo je mladé, perspektivní. Má se v čem zlepšovat a půjde ještě nahoru. Rezervy vidíme. Mluvíme o tom, trénujeme je. Odhalovat je však nechci.

Na druhou stranu, neděsí vás fakt, že se vám někdo ze základní sestavy zraní. Nedisponujete zrovna širokým kádrem.

To je pravda. Kádr široký nemáme, ale zdravotní problémy se nám teď vyhýbají a zrovna nad tímhle nepřemýšlím. Nemáme teď takové možnosti, abychom měli posty zdvojené, ale stalo se nám třeba to, že se vykartoval Michal Klesa. Na jeho místě zaskočil Bederka a zvládl to dobře. Vzhledem k tomu věřím, že si dokážeme poradit i s jinými výpadky. Samozřejmě, kdyby vypadli tři hráči na klíčových postech, problém to bude velký. Ale to by bylo asi ve většině druholigových týmů.

A kdo jsou pro vás teď ti klíčoví hráči?

Mám radost hlavně z toho, že fungujeme jako tým, to loni nebylo. V tomhle progres je. Zlepšili jsme organizaci hry směrem dozadu. V čele s Křížkem, který chytá výborně. A na hráčích jako Klesa, Šourek, Benát nebo Kalod leží, že musí mužstvo vést.

Letos vám také funguje dobře střed hřiště. Stopeři i záložníci.

Hodně jsme řešili práci s prostorem a kluci plní pokyny perfektně. Střední záložníci Čavoš i Čermák. Oba dva stopeři Souček i Novák hrají v pohodě. Pomohl nám i příchod Ondry Šourka. Hru organizuje. Vedle něho se daří Novákovi, který šel výkonnostně nahoru. Je to o komunikaci, o práci celého týmu.

V létě se řešilo setrvání Šimáka, který teď hraje v nižší rakouské soutěži. Hru jste s jeho odchodem změnili.

Změnili jsme organizaci hry. Šimák byl nadstandardní hráč do útoku. Lepší ve druhé lize asi nebyl a jsem moc rád, že jsem s ním mohl pracovat. Ale dostávali jsme třeba hodně gólů, kdy jsme otevírali prostory, kam se ve svém věku už nestíhal vracet. Teď tam máme dva mladé kluky, běhavé a tolik prostory neotvíráme.

Zatím se vám hodně daří, ale jednou přijde první porážka. Může to s mužstvem nějak zamávat?

Věřím, že nezamává. Jednou porážka přijde. Jestli to bude teď, nebo později, to nikdo neví. Ale tým má takovou sílu, že může prohrát, ale nebude prohrávat.