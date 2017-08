Šest bodů z venku a Budějovice jsou druhé, Táborsko remizovalo v Sokolově

Podobný start jako v loňské sezoně zažívají druholigoví fotbalisté Dynama České Budějovice. Po domácí remíze se Žižkovem dokázali ve druhém kole vyhrát ve Vlašimi a ve třetím včera přidali druhou výhru v řadě. A znovu venku. Svěřenci Davida Horejše zvítězili ve Varnsdorfu 3:2. Zvládli to na hřišti, kde dosud nevyhráli. A tři body je posunuly na druhé místo tabulky. Jen o skóre za vedoucí Opavu. Dnes se na ně může bodově dotáhnout Hradec, když porazí Pardubice.

Jihočeši přitom utkání nezačali dobře. V 19. minutě se jako první do vedení dostal Varnsdorf gólem Dordiče. Důležité ale bylo, že se hned po minutě prosadil Wermke a srovnal. Pět minut před koncem poločasu se hosté dokonce dostali do vedení. Pešek našel za obranu nabíhajícího Mashikeho a ten vstřelil svůj první gól v soutěžním zápase za Dynamo.

Navíc ve druhém poločase se po pěti minutách dostal k zakončení Pešek. Po rychlém protiútoku se do balonu opřel pět metrů před vápnem a namířil ho přímo k tyči. To se nakonec ukázalo jako rozhodující moment. Domácí totiž ještě dokázali průběh duelu zdramatizovat, když se šest minut před koncem zorientoval po rohu nejlépe Beránek a snížil. Víc už ale Varnsdorf nestihl.

„Ve Varnsdorfu se hraje hodně těžko. Jsem rád, že jsme získali tři body. Jediné, co mě mrzí, je to, že jsme si to v závěru trochu zkomplikovali. Start do soutěže nám vyšel a je to pro nás povzbuzení,“ uvedl trenér Dynama David Horejš.

Táborsko chtělo vyhrát

Ve druhém kole fotbalisté Táborska srovnávali zápas s Olympií těsně před koncem zápasu. Včera se jim něco podobného stalo v Sokolově. Ale v opačném gardu.

Jihočeši na hřišti západočeského týmu, který trénuje bývalý plzeňský kapitán Pavel Horváth, prohrávali už ve 2. minutě.

„Do zápasu jsme vstoupili špatně,“ uznal trenér Táborska Roman Nádvorník. „Pak jsme se ale zlepšili a dokázali vývoj střetnutí otočit,“ dodal.

Jeho svěřenci šli do kabin za stavu 2:1, když se trefili Kopřiva a pak Musiol. Ve druhém poločase přidali třetí gól. To se dokázal hned dvě minuty pro návratu na trávník po kombinační akci prosadit Aleš Nešický. V tu chvíli se zdálo, že hosté odvezou všechny body.

Ale rozhodující chvíle přišla v 60. minutě. Musiol postupoval sám na branku a místo zakončení hledal lépe postaveného Proška a Sokolov zachránil vracející se obránce, který míč odkopl na roh. „Tady jsme měli dát gól na čtyři jedna a bylo by rozhodnuto. Místo toho se domácí vrhli na nakopávané balony a vrátili se do zápasu.

V 75. minutě po centru skóroval Přeučil hlavou a vycítili šanci,“ popisoval poslední čtvrtinu zápasu trenér Nádvorník. Hosté přežili několik příležitostí soupeře, ale ve čtvrté minutě nastavení se prosadil ve skrumáži před brankou Ondřej Ševčík. Stejný hráč, který Sokolov zachránil v 60. minutě při šanci Musiola od čtvrtého gólu.

„Mužstvo musím pochválit za to, že jsme se po špatném začátku dokázali zvednout a sedmdesát minut jsme hráli dobře, ale když dáte venku tři branky, měli byste vyhrát. Z tohoto pohledu je bod zklamáním,“ uvedl Nádvorník.

Táborsko si připsalo třetí remízu v řadě. V tabulce je deváté.