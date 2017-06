Dlaždič Benda, kanonýr Brozan: Chci do ligy jako Potočný

Kühn: Němec je charakter, nesnesl bych tady pitomce Stanice „3. liga“ dosažena. Brozanská mašina, jak stálo na speciálních postupových tričkách pod vyobrazením lokomotivy, je rychlostí expresu zpátky v maratonské fotbalové soutěži, ve které jí před rokem chyběla pára. „Musíme makat a být lepší než minule,“ burcoval už při sobotních oslavách Antonín Kühn, majitel brozanského klubu. S divizí B se Sokol rozloučil domácím triumfem 3:1 nad Vltavínem a po zápase si užil postupový dýchánek s pohárem, obligátním šampusem i doutníky. Jak se cítíte v červeném triku s nápisem Brozanská mašina?

Ani jsem o něm nevěděl, ale netrhám partu, tak jsem si ho vzal. Jsem starší pán, všechny věci už prožívám normálně. Úspěchy i neúspěchy. Jsem rád za postup. A za všechny v klubu bych rád řekl, že chceme být ve 3. lize lepší než posledně. Musíme být. Horší to ani být nemůže, vždyť jsme skončili poslední. Na rychlý návrat jste netlačil?

Ne. Snažíme se fotbal dělat nějakým způsobem a myslím, že ho děláme dobře. I naši nepřátelé to musí chtě nechtě uznat. Zkrátka to přišlo samo. Uvědomovali jsme si, že máme kvalitní vedení počínaje trenéry Němcem a Poštulkou. A hlavní rozdíl mezi ostatními mančafty a námi byli útočníci Chukwuma s Bendou. I když ostatní hráli taky dobře, oni byli rozdíloví hráči. Zůstanou?

Všichni zůstanou, nikdo neodchází. Po minulých zkušenostech s 3. li gou musíme kádr doplnit, abychom se udrželi. To bude náš cíl. Chukwuma dal stejně jako Benda 14 gólů, ale stihl je pouze za jaro. Jak jste dokázali ho udržet?

S jeho agentem Martinem Hrdličkou, předsedou krajského svazu, jsme dohodnutí, že u nás určitě bude ještě půlrok. Dokud se nevykope tak, aby mohl hrát vyšší soutěž. Já mu přeju, aby se tak stalo. V první a druhé lize se Nigerijec neprosadil. Dokáže to v budoucnu?

Kolikrát stačí, aby hráče trenér dva tři zápasy podržel. Osobně jsem ho neviděl, když hrál nehrál v Teplicích, ale fotbalově na to určitě má. Jde o to, aby zapnul, makal. Já černochy znám dobře, jsou jiní než my, je to opravdu o něm. Podnikáte v Beninu, nepřivedete i další africkou perlu?

Afričan je drahé zboží, dostat ho sem je poměrně složité. Druhá věc je, že jsou vážně charakterově jiní než my běloši. Po 14 letech v Beninu znám jejich povahu a pracovní morálku velmi dobře. Pomáhá vám podnikání v Africe líp zabezpečit váš klub?

Zatím mi to jen ubližuje, Afrika je drahá, zvlášť když nemáte zakázky. My tam děláme všehochuť. Projektovali jsme železniční trať a čekáme, až budeme stavět. Teď Benin dostal obrovské peníze na vrtání studní, což je tam číslo 1, aby byla voda. Jde o miliardy českých korun a jsem zvědavý, jak to se zakázkou dopadne. Shodou okolností jsem se stal poradcem prezidenta a premiéra Beninu, takže uvidíme. Navýšíte rozpočet na třetí ligu?

Bude o malinkato vyšší než v naší historicky první sezoně v ČFL. Předtím jsme to podcenili ve všech směrech, tedy i v ekonomickém pohledu. Budeme dělat všechno pro to, abychom peníze sehnali a posílili se i co se týče hráčského materiálu. Rozpočet celého oddílu je teď kolem 3,5 milionu korun včetně mládeže. A když budeme hodně skromní, měli bychom ho zvýšit o milion dvě stě tisíc. Uvidíme, jestli to bude, nebo nebude stačit. Pokračuje u vás trenér Jiří Němec, hráčská legenda?

Chtěli jsme, aby zůstal, on to potvrdil. Dál tady bude on i asistent Tomáš Poštulka. Manažer Honza Kudlička taky, bez něj si klub neumím představit. Oni jsou ti, kteří tady dělají fotbal, já jen nosím peníze a starám se, aby to nějak fungovalo. V čem je Němcovo kouzlo?

Jednoduše řečeno: je dobrej. Mohl bych o něm vyprávět chvalozpěvy. Jirka je výborný kluk, lidsky si vyhovujeme. Nesnesl bych tady pitomce. Hodně si rozumíme, je parťák, sympaťák a charakterní člověk. Nasměju se s ním, vypráví příběhy ze Schalke, kde působil. Jaký je jeho trenérský rukopis?

K tomu by něco měli říct odborníci, já jsem laik, i když jsem fotbalista dlouhé roky. Styl měl daný výbornými útočníky: hrát jednoduše a využít je. Měli jsme kvalitního gólmana Lipše, vzadu jsme to ubránili. Strašnou škodou bylo zranění záložníků Šollara s Maričem. Ve třetí lize vás čeká derby s Litoměřickem. Budou to zápasy roku?

Už mám nadhled, neberu to tak nesmiřitelně a antagonisticky jako v mládí. Sportem bychom se měli bavit. Všichni v Litoměřicku jsou moji kamarádi, rád je přivítám v naší vipce, derby přitáhne diváky, bude to svátek. Když vyhrajeme, budu rád, když prohrajeme, tak to je život.