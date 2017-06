Díky Brno, vzkazovaly pořadatelům upečené fotbalové hvězdy

„Když tohle někdo nevymyslí a není odvážný, už se s klukama nepotkáme,“ poznamenal Jankulovski. „Je třeba říct Brnu dík. Super akce,“ vzkazoval vítěz Ligy mistrů z roku 2007. „Je to genialita! Není jednoduché sehnat tolik kvalitních hráčů,“ přizvukoval zase Tomáš Ujfaluši.

Bývalí reprezentační obránci i plejáda někdejších ligových osobností posílali díky partě kolem Petra Švancary a Luďka Zelenky, která unikátní Souboj legend uspořádala. „Bylo super vidět, jak tady sparťané kecají se slávisty, támhle jsou kucí z Barcelony. Hráči se fotili s fanoušky, nikdo nebyl arogantní, atmosféra byla moc dobrá,“ liboval si Zelenka. „Do čeho se Švanci pustí, bývá show. Jen jsem čekal, že přijde víc lidí,“ podotkl Petr Křivánek, který se starou gardou Zbrojovky vypadl v základní skupině.

Právě návštěvnost kromě pár zádrhelů, které organizátoři řešili za pochodu, byla drobnou kaňkou vyvedené akce. V areálu, který od pátku bude hostit evropský šampionát v malém fotbale, se sice přes den protočilo přes tři tisíce lidí, většinou ale mače sledovaly poloprázdné ochozy. Počasí totiž spíš lákalo k vodě než na rozpálenou tribunu.

A na lesklém umělém pažitu se pekly fotbalové hvězdy. „Přijde mi, že je snad padesát stupňů,“ glosoval Jankulovski. „Mohlo být aspoň trochu větrno,“ hudroval naoko Ujfaluši. „Teď se z toho budu dostávat tři dny,“ vydechl internacionál, který se Sigmou sobotní turnaj ovládl.

V semifinále Olomouc díky jeho trefě udolala Barcelonu, za niž nastoupil Frédéric Déhu či Andoni Goikoetxea, ve finále Hanáci zničili Spartu 5:0. „Snad za rok přijede Barca znovu a budou tu jména jako Litmanen nebo Ronaldinho,“ vysnil si Švancara.

„Teď jsme spíš týmy přemlouvali, ptaly se: Co to bude? Kdo tam bude? Na jakým hřišti to bude?“ líčil Zelenka. „Něco jsme zkusili a za rok budeme mít jednodušší pozici.“