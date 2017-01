Posilování vázne. Vyvolává to lehčí nervozitu, uznal brněnský kouč Habanec

Dva dny se měřili, testovali a pozvolna najížděli na tréninkový rytmus. Čtvrtek měl být dnem, kdy brněnským fotbalistům odstartoval společný zimní dril. A zároveň dnem, kdy Zbrojovka s pompou odtajní (aspoň nějaké) nové tváře, které na jaře pomohou v boji o ligovou záchranu. Jenže žádné se v Králově Poli neobjevily. „O posilách intenzivně jednáme, Myslím, že tři jsou na cestě,“ ujistil před odpoledním tréninkem brněnský kouč Svatopluk Habanec.

Nováčky v týmu jsou tak zatím už v prosinci avizovaný nigerijský rychlík Musefiu „Olin“ Ashiru z Prešova, exreprezentant Martin Fenin a neznámá dvojice Filip Lukšík s Dimitrosem Popovicem, které klub testuje.

„Takových zkoušek bude daleko více, v prvních 14 dnech přípravy je to ideální. Budeme to praktikovat,“ řekl Habanec, jenž si posteskl nad způsoby, které panují během přestupového mumraje.

Povídejte.

Dneska je boj s manažery, hráči a kluby agresivnější, než tomu bylo v minulosti. Dřív to bylo o dobrém slově, dva majitelé se domluvili a tak to bylo. Teď se to dostává až do agrese. Něco nevyjde, což je normální. Naše práce je denně možná až šestnáctihodinová, jednáme o hráčích, kteří by nám pomohli, zapadli a měli nějakou vizi směrem dál. Neděláme akci šok z toho, že jsme na 14. místě a máme 15 bodů. To samozřejmě vnímáme, ale jde o to, abychom udělali čtyři hráče do základu – jeden se už podařil a pevně doufáme, že v co nejkratším čase se dozvíme další jména.

Nezhoršuje vyjednávání to, že Brno aktuálně nemusí být lákavou adresou?

To si vůbec nemyslím. Horší to mají jiné kluby. Brno má svůj zvuk, i když je současný pohled na tabulku nepříjemný. Hráč se dnes bohužel dívá na peníze a manažer ho v tom podporuje. Pak na prostředí a až pak se dívá na to, co bude za kopečkem. Ideální je, když děláte hráče a zajímají ho jiné věci, než jsou ty, které jsem jmenoval. Je to složité, chce to osobní kontakt – hodně naježděných kilometrů, hodně protelefonovaných minut. Ale víme, za čím jdeme. A doufám, že v dohledné době tu přistanou jména, která budou pro nás zajímavá do kabiny a na hřiště.

Čili upřednostňujete charakter?

Určitě sem nechceme někoho, kdo bude super fotbalista, ale nabourá nám kabinu. Jsem chemik a rád chemii v kabině poslouchám. Když je v pořádku, dělá to základ celého klubu i úspěchu.

Brněnský obránce Milan Lutonský skluzem obírá o míč Nigerijce Musefiua Ashirua, který je zatím jedinou posilou fotbalové Zbrojovky.

Když popisujete přestupové tahanice... Nemůže to být tím, že trh s hráči je přebraný?

Tím, že jsme si v půlce listopadu řekli, že to musíme začít dělat už teď, jsme brzo získali Ashirua. Teď v téhle situaci bychom ho už určitě nesehnali. Některé kluby se rozjíždějí pozvolna a čekají, co kdo pustí. Ty jsme snad předstihli a věřím, že ta jména dotáhneme.

Neznepokojuje vás situace, že vyhlédnuté fotbalisty ještě nemáte pod dohledem v tréninku?

Vyvolává to trošku lehčí nervozitu, ale když půjdeme po postech – momentálně máme šest obránců, chceme sedmého. Záložní řada je dost napěchovaná, co se týče středu. Rychlostní typy hráčů na strany hledáme dlouhodobě. Když se jeden povede, budeme spokojení.

Dáváte si nějaký nejzazší termín, kdy chcete mít tým pohromadě?

Nejradši bych ho měl včera. (usměje se) Každou hodinu zaznamenáváme nějaký posun, jeden hráč je už hodně blízko k tomu, aby se objevil už v pátek nebo v sobotu na tréninku.

Před Vánocemi se mluvilo o užší spolupráci se Spartou a Slavií. Jak to s nimi vypadá?

To se jedná o talenty, Sparta i Slavie chce mít na začátku hráče pod sebou, probíhají nějaká jednání a uvidíme, jestli k něčemu konkrétnímu dojde. Vytipované talenty, o které bychom měli zájem, tam jsou.

A jak se jeví Martin Fenin?

Odbyl si jeden blok(podzimní trénování s juniorkou), ten splnil. Prodělal v minulosti operaci ramene a něco se malinko ozvalo. Je v zatížení, ale ne v plném herním. Nyní probíhá část přípravy, jestli ji absolvuje, nebo neabsolvuje, záleží na jeho stavu i na tom, jak na tom bude herně a kondičně.