Liga se blíží. Napětí se nesmí změnit ve strach, velí Habanec

Ještě v sobotu dopoledne se vykoupal v chladném tureckém moři.

Nedobrovolně a v tréninkovém úboru, neboť se stal králem baga – oblíbené kratochvíle fotbalistů. „Voda zase tak studená nebyla,“ usměje se Tomáš Jablonský, jenž se Zbrojovkou zakončil desetidenní soustředění závěrečným tréninkem na pláži.

V pondělí už opět 29letá brněnská posila seděla v kabině v Králově Poli a se spoluhráči poslouchala projev Svatopluka Habance. „Určili jsme si cíl,“ naznačuje kouč Zbrojovky. Jaký? „To říct nemůžu.“

Člověk nemusí být vědma ani senzibil. Pohled na kalendář a ligovou tabulku dává jasnou odpověď.

Je konec zimní řehole, testování a příprav. Čtrnáctí Brňané v sobotu v Teplicích zahajují jarní sezonu, ve které se chtějí co nejrychleji rozloučit se sestupovými starostmi. „Věřím, že co nejdřív půjdeme nahoru,“ doufá bek Jablonský.

Co když záchranná mise nepůjde tak hladce? Co když se brněnský sběr bodů zasekne? Co když Zbrojovka zabředne do sestupových bažin?

Na černé scénáře v klubu nemyslí. Ligové jaro bude však především o tom, jak úspěšně čelit tlaku a odolat stresu. „Je tady napětí a očekávání. Měl by to cítit každý,“ uvědomuje si Habanec. „Napětí se ale nesmí dostat do podoby strachu,“ varuje. „Když se podíváme na tabulku, boj o záchranu čeká na týmy od osmého místa dolů,“ poznamenává zase Jablonský.

„Musíme hlavně vyhrávat doma a sbírat body i venku. Jde o to, chytit start. Když se na začátku nedaří, tlak stoupá. Soupeři, kteří byli na začátku jara u vás, vám utíkají. Není to příjemné.“

Levonohá akvizice z pražské Slavie ví, o čem mluví. O ligový život bojoval před devíti lety coby dvacetiletý zelenáč na Kladně, které tehdy vedl Jaroslav Šilhavý. A nejvyšší soutěž Středočeši uhájili. „Nedávno jsem nad tím přemýšlel, muselo to být složité pro všechny v klubu. Já byl mladý, hostoval jsem tam a bral jsem to taky jinak.“

Teď je Jablonský vytouženou posilou na levý kraj obrany. Zkušený harcovník, který se nesesype. „A Zbrojovák,“ doplní. „Celou svoji kariéru hraju pod tlakem. Ve Slavii, Slovanu Bratislava nebo Jablonci. Tam jsme ale spíš překvapovali,“ zauvažuje Jablonský.



Kromě něj přišel z Prešova nigerijský rychlík Ashiru a důrazný stoper Pavlík z Myjavy, jenž se v ligové generálce zranil. „Vypadá to na natažený sval, natržené to není. Uvidíme, jak se bude jeho stav zlepšovat,“ informuje brněnský trenér.

Jak odbourat stres? Třeba muzikou, radí Jablonský

K tomu se Zbrojovka může chlubit zkušenostmi. V bráně třicátník Melichárek. Ve středu pole tandem matadorů Polák – Zavadil. „Nevím, jestli každý zápas, ale myslím, že jsou spolu schopní hrát,“ podotýká o nejstarší ligové dvojici středopolařů Habanec. Před nimi kanonýr Škoda a bijec Řezníček.

Ne, tahle parta by se neměla psychicky složit. A pokud ji tíha okamžiku pohltí, můžou se Brňané optat Jablonského. „Tlak patří k fotbalu a mě většinou nesvazoval. Spíš naopak pomáhal, rád o něco hraju,“ konstatuje. Jak si pomoct? „Nevím, jestli se tomu dá říct rituál, ale hodně mě uklidňuje hudba,“ radí Jablonský, známý fotbalový hudebník. „Před zápasem si rád pouštím motivační muziku.



Anebo funguje týmové hecování v kabině. Týmový duch je důležitý. Když je v kabině skleslo, nepomáhá to.“

Náladu vylepšily i tři přípravné partie Zbrojovky v Turecku, které měly výsledkově vzestupnou tendenci. Porážka 1:3 s Terekem Groznyj, remíza 2:2 s druholigovým ruským FC Tosno a výhra 1:0 nad Sheriffem Tiraspol.

„Třetí zápas byl z naší strany nejkvalitnější,“ pokyvuje Habanec, jenž do jarní premiéry musí vyřešit tři rébusy v sestavě.

A zapracovat chce i na týmové souhře. „Obměna směrem do týmu byla přeci jen veliká,“ poznamenává trenér. „Zbrojovka, stejně jako Slavia, chce hrát útočně. Pro mě se pozice moc nezměnila, je to skoro to samé,“ ujišťuje Jablonský, jenž už před odletem na soustředění do Turecka sehnal v Brně bydlení.

Teď se jen zabydlet. A vydat se ligovou tabulkou vzhůru.