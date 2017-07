Posily Zbrojovku nespasily. Musíme si na sebe zvyknout, říká Pilík

Zvedl hlavu, viděl před sebou přímku mezi obránci a balonem ji načrtl podobně pečlivě jako inženýr u rýsovacího prkna. Když spoluhráči Lutonský s Kratochvílem přetavili jeho nápad ve vyrovnávací gól, zapumpoval Tomáš Pilík nadšeně pěstí.

„Krásná akce od Pildy,“ pochválil nového spoluhráče brněnský veterán Jan Polák. „Ale chtělo by to víc takových momentů.“

Tyhle věty dokonale vykreslují páteční vystoupení nejen Pilíka, ale celé Zbrojovky. V ligové premiéře byly vidět nadějné záblesky, ale celkové vysvědčení je podobně trudné jako výsledek.

Připomeňme, že Brňané doma podlehli ostravskému Baníku 1:3. „Prohrát se může, ale po nějakém výkonu. Ten náš nebyl dobrý,“ přiznal Pilík. „Bylo to strašně upracované, nejsme takoví lehcí. Máme na čem pracovat a musíme se určitě zlepšit.“

To platí rovněž pro Pilíka. Šedovlasý technik má za úkol ve Zbrojovce zalepit škvíru po odchodu tahouna Zavadila, právě na něj byli brněnští fandové ze všech nových mužů zvědaví nejvíc. Jenže Pilíkovi se nevedlo podle představ. Standardní situace kopal slabě a také ve hře míče z jeho kopaček až příliš často končily u soupeřů.

Sympatické je, že bývalý lídr Příbrami se za nic neschovával, ani za velká očekávání. „Už mám v lize něco odkopáno, takže s tímhle bych si měl určitě poradit,“ opáčil 28letý záložník. „Řekl bych, že jsem byl zdravě nervózní, ale určitě tam z mého pohledu bylo dost zkažených věcí, takže to nehodnotím kladně.“

Jako by očekávaný špílmachr stále teprve ladil noty se svými kolegy. Patrné to bylo zejména při snaze vybídnout útočníka Francise Koného, kterému míč několikrát „vyzobli“ ostravští obránci. „V první chvíli jsem ho viděl, že jde proti, tak jsem mu to chtěl dávat, ale asi dvakrát nebo třikrát jej předskočili. Těžko se mi o tom mluví, musíme si na sebe víc zvyknout,“ vyprávěl Pilík, který duel nakonec nedohrál. „Trenér asi chtěl něco změnit, tak mě vystřídal.“

Koné se bil, Fortesovy finty neplatily, Kratochvíl zaujal

Když je řeč o Koném, bijícím se na hrotu, ten si zasloužil uznání za svou srdnatost. Tedy vlastnost, která většině jeho spoluhráčů kupodivu chyběla.

„Francis se snažil, už v přípravných zápasech ukázal, že umí podržet balon,“ ocenil Polák. „Pak mu některé balony odskakovaly, ale určitě musím ocenit jeho bojovnost a snahu pomoct týmu. Vepředu byl platný, chtělo by to větší podporu od nás, aby se prosadil.“

Se svou urostlou figurou může být bývalý reprezentant Toga platným bijcem, ale že by dokázal nahradit gólovou produkci snajpra Jakuba Řezníčka? To se zatím jeví jako utopie.

Nijak zářný debut má za sebou Alvin Fortes. „Měl dobré chvilky. Ukázal, že je to technický hráč,“ prohlásil brněnský kouč Svatopluk Habanec. Jenže při tom všem rychlém kmitání nohama a hlazení míče toho mladý Nizozemec příliš nevytvořil. Když už přešel přes soupeře, tak balon zpravidla odevzdal. Plusem pro něj však je, že se soubojů jeden na jednoho aspoň nebojí.

Komunikační bariéra v případě Koného a Fortese podle jejich spoluhráčů nehrozí. „Franta už v Česku nějakou dobu působí, takže základy řeči zvládne. Alvin zase mluví anglicky a většina z nás aspoň základy umí. Samozřejmě se jim snažíme pomáhat, ale je i to na nich, aby se co nejdřív naučili česky,“ podotkl Pilík. „Já bych neřekl, že si nerozumíme. Myslím, že jsme si sedli, akorát nám hrubě nevyšel tenhle zápas,“ oznámil záložník Miloš Kratochvíl.

Právě 21letý „bažant“ si z brněnských noviců vedl nejlépe. Svou premiéru v české lize si dokonce osladil gólem po nezištném pasu od Lutonského. „Křičel jsem na něj, asi mě i viděl. Věřil jsem si, chtěl jsem to dát nahoru, protože tam stál jeden jejich hráč,“ líčil Kratochvíl, který přinesl do brněnské hry potřebný vítr. A to přesto, že se měl co ohánět, aby stíhal. „Tempo mě hodně překvapilo, ke konci už jsem měl opravdu těžké nohy.“

Ani svižnost Kratochvíla, báječný pas Pilíka, bojovnost Koného či Fortesovy finty však na Baník nestačily. „Celkově to u většiny mužstva byl šedý průměr a podprůměr. Ztráceli jsme balony, neměli ty odražené, snažili se kombinovat přihrávkami přes protihráče, z čehož vznikaly brejkové situace,“ shrnul Habanec. „Takhle nemůžeme chtít hrát. Musíme to určitě zlepšit,“ ví Kratochvíl.