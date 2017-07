Start fotbalové ligy obstará Brno, na zápas láká nováček s Barošem

Baník je mezi českou fotbalovou elitá zpátky po roce, v minulém druholigovém ročníku s vypětím sil odrazil nápor Opavy a skončil na druhém místě tabulky za Olomoucí. Přesto na místo kouče Vlastimila Petržely přišel Kučera ze Znojma.

Během léta se do Ostravy vrátil z Liberce bývalý reprezentační kanonýr Milan Baroš a další útočník Tomáš Poznar hostuje z Plzně. Posilou do obrany je Martin Šindelář z Olomouce, naopak zkušený stoper a bývalý kapitán Tomáš Zápotočný odešel zpátky do Příbrami.

Zbrojovka - Baník pátek 18.00, rozhodčí Proske Předpokládané sestavy, Brno: Melichárek - Šural, Pavlík, Kijanskas, Jablonský - Polák - Fortes, Pilík, Kratochvíl, Lutonský - Koné.

Ostrava: Vašek - Breda, Pokorný, Šindelář, Granečný - Stáňa, Hlinka, Panič, De Azevedo - Baroš, Poznar.

Celkem povedenou přípravu slezského týmu zkalila prohraná generálka s druholigovým Třincem (2:5). „Výsledek mě opravdu naštval. Ale snad je lepší, že takový zápas přišel ještě v utkání nanečisto, než aby se to stalo v Brně,“ upozornil Kučera.

„Jejich síla je hlavně v domácích zápasech, kde za poslední dva roky moc neprohrávali. Já věřím, že u nás nastane nováčkovský efekt toho, že se hráči budou chtít předvést. Věřím, že začneme dobře,“ přidal k pátečnímu soupeři Kučera.

Brněnský trenér Svatopluk Habenec varuje před ofenzivou Ostravy. „Sledoval jsem výsledky i hru Baníku, jenž hraje systémem 4-4-2. Ten už moc týmů nepraktikuje. Ale tím, že Baroš, Šašinka a Poznar jsou velice dobří útočníci, tak chtějí mít na hrotu dva hráče. Na to se musíme nachystat. Určitě je útočná fáze Baníku silnější než obranná,“ upozornil Habanec.

Brňané v nové sezoně chtějí hrát na tři útočníky. Jedním z nich by měl být navrátilec Michal Škoda, který strávil jaro na hostování v norském Lilleströmu. Do ofenzivy Zbrojovka získala i Francise Koného a Alvina Fortese. Středopolař Tomáš Pilík se pokusí zaplnit místo po odchodu kapitána Pavla Zavadila do druholigové Opavy.