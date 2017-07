Cpi se do šance! nabádá se brněnský Kratochvíl. Bude pálit i v lize?

Náběh do vápna. A z prvního doteku pohotově uklidí míč do sítě. Totožný scénář měly tři Kratochvílovy trefy, s nimiž se stal nejlepším střelcem Zbrojovky v letní přípravě. „Jsem rád, že jsem dal nějaké góly, i když herně to z mé strany zatím není úplně dobré,“ poví skromně předsezonní brněnská akvizice.

Zvykejte si. Ofenzivu Zbrojovky, která v pátek načíná ligový ročník s ostravským Baníkem, nepovedou zavedená jména jako Zavadil nebo Řezníček. V Brně vsadí na 21letého Kratochvíla. „Snad to s klukama zvládneme a vstoupíme do sezony vítězně,“ přeje si 187 centimetrů vysoký ofenzivní záložník. „A doufám, že budu hrát od začátku.“

Zbrojovka obsadí náměstí Svobody Akci ke startu nejvyšší soutěže přichystali na dnešek brněnští fotbalisté. Příznivci Zbrojovky se sejdou v centru města, od 17 hodin se koná Zbrojovák na Svoboďák. Ligový klub připravil pro fanoušky a děti doprovodné soutěže, výherci se mohou proletět nad městem balonem, zájemci si mohou zakoupit celosezonní permanentky a lístky na páteční duel s Ostravou. V 19.00 na pódiu představí nové brněnské dresy a nového partnera klubu. Od 19.30 je naplánována autogramiáda současných hráčů A-týmu. Akce, na níž nebude chybět ani dobročinná aukce, skončí ve 21.00 hodin.

Poté, co zaznamenal téměř polovinu brněnských branek v přípravě, by bylo překvapení, kdyby mladík nenastoupil. „Miloš si v kariéře prošel postupnými schody – druhá česká liga, slovenská liga,“ opakuje brněnský trenér Svatopluk Habanec.

Teď nadešla chvíle, aby plzeňský odchovanec pokročil o stupínek výš – do nejvyšší české soutěže. „S klukama se o tom často bavím. Myslím si, že to nebude nic zvláštního. Akorát to bude rychlejší, fotbalově to snad problém nebude,“ přemítá Kratochvíl před ligovým debutem. „Zatím jsem v pohodě, možná až čtvrtek před zápasem bude menší nervozita, ale těším se.“

Když byl mladší, představoval si, že si první ligové starty připíše v mateřské Viktorii. V nabitém kádru ligového spolufavorita si místo nevybojoval. „Obzvlášť pro mladé a odchovance je těžké se prosadit,“ pokývne. „Když přijde někdo z jiného týmu, neříkám, že to má lehčí, ale dívá se na něj jinak.“

Dřív nevýrazný, teď překvapil

I proto s Plzní odtrénoval několik přípravných období. A když cítil, že by to třeba mohlo klapnout, Plzeň si přivedla do středu pole posilu. „Nebýval jsem naštvaný, spíš to bylo až úsměvné,“ prohodí Kratochvíl, jenž tak pendloval po hostováních. Rok a půl pobyl v druholigovém Sokolově, minulou sezonu odehrál ve slovenské lize v Senici. Po návratu do Plzně se snažil zaujmout staronového kouče Pavla Vrbu.

„Dřív se na mě koukali jako na nějakého výrazného hráče, ale sám trenér říkal, že jsem ho mile překvapil,“ líčí Kratochvíl. „Vypadalo to zajímavě, ale je pro mě lepší, že jsem odešel na hostování do Brna. Můžu posbírat nějaké zkušenosti a ligové starty, to mě může posunout určitě dál.“

Ve Zbrojovce s ním počítají na pozici podhrotového hráče, ačkoli se poslední dobou Kratochvíl pohyboval hlouběji ve středu pole. „Na šestce nebo osmičce se to spíš obehrává vzadu,“ přibližuje brněnský mladík. „Jako desítka musíte být při každé útočné pozici ve vápně. Každý od vás očekává góly, asistence a vytváření šancí.“

Tuhle úlohu v přípravě plnil.

Bude Kratochvíl pálit i v lize?