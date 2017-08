Proč Zbrojovka opět strádá? Odpověď nabízejí i brněnské legendy

Překvapuje vás, jak špatně Zbrojovka začala?

Kroupa: Klub se už v minulé sezoně pohyboval u konce ligové tabulky a navíc odešli klíčoví hráči Zavadil s Řezníčkem. Myslím, že se je nepodařilo nahradit. Takže to, že jsou tak dole, až takové překvapení není.

Jarůšek: Asi je to překvapení pro každého. Čekalo se, že se ten úvodní zápas vyhraje, ale s Baníkem se prohrálo. Celkem nešťastně se pak prohrálo i ve Zlíně, což na psychice nepřidalo.

Václavíček: Překvapení je to pro mě určitě. Vypadnout z poháru s třetiligovým týmem je hodně špatné. Co se týče ligy, tak nepředvádí takovou hru, která by odpovídala tradici klubu. Hlavně takový zápas, jako byl ten poslední s Bohemkou, musí mančaft ubojovat a uhrát. Bohužel to bylo takové neurovnané, bez šancí a můžeme být ještě rádi, že Melichárek chytil penaltu.

Hyský: Úplně podrobně Brno nesleduju, ale očekávání samozřejmě byla mnohem vyšší. Trenér byl podržený, i když se loni moc nedařilo. Ale odešel útočník Řezníček, i ztráta lídra Zavadila je velká, to postihne každé mužstvo. Teď jde o to, aby se dalo psychicky dohromady.

Co je největším problémem brněnského týmu?

Kroupa: V každé řadě chybí klíčový hráč. Třeba Škoda se nevrátil v takové formě, v jaké odcházel, protože toho v Norsku moc nenahrál.

Jarůšek: Asi střílení branek. Chybí schopnosti Řezníčka, jeho góly se zatím nedokázaly nahradit. Škoda není ten samý hráč, co odešel.

Václavíček: V obranné fázi dělají chyby a hlavně tam není rozehrávka. Stopeři nedají pořádný balon. Když tady byl Polách a po něm Zavadil, tak vyžadovali balon do nohy a do kombinace. Teď se hraje nakopávaná, střední útočník Kone sice vyhraje z pěti hlaviček čtyři, ale není tam někdo, kdo by si zaběhl a něco s míčem udělal.

Hyský: Určitě chybí lídr, to je na hřišti vidět, i když by tuhle roli mohl plnit Honza Polák. V prvním zápase s Ostravou se Brnu vyloženě nedařilo, když hrálo do plných, s tím má ale problémy každé české mužstvo. Tím, že se nepovedl start, je tam teď velká nervozita a ani trenér Habanec to nebude mít jednoduché.

Jak velký díl zodpovědnosti nese trenér Habanec?

Kroupa: Pan Habanec na sebe vzal jeden z nejtěžších úkolů být trenérem, zároveň manažerem klubu a víceméně o všem rozhodovat sám. Svou vinu na současném stavu ze sebe nemůže smýt. Přitom jsem čekal, že bude mít od bývalých hráčů, kteří v klubu působí – ať už Petr Švancara, Richard Dostálek, nebo Libor Došek– nějakou oponenturu.

Jarůšek: Těžko se mi hodnotí trenér, když nevím, jak pracuje. Svou zodpovědnost má určitě, ale má ji nejen on.

Václavíček: Kritika nepatří jen jemu, ale také hráčům. Zdá se mi, že přístup není takový, jak by měl vypadat. Pokud se něco neuhraje teď v Olomouci, tak se bude už nyní hrát o záchranu.

Hyský: Trenér má vždycky velkou zodpovědnost, dá se říct, že největší. Trenér Habanec má na české poměry docela velkou důvěru, jsem zvědavý, jak dlouho to majiteli vydrží.

Měla by Zbrojovka do konce přestupního termínu posílit?

Kroupa: Posílit to chce, ale neznám finanční situaci klubu. Přijít by měla jedna dvě opravdu výrazné posily. Ne jen kusy, které zalepí díru.

Jarůšek: Pokud je ještě možnost, tak by posílit stoprocentně měla. Ale ne pouze koupit nějakého hráče do počtu, musí to být skutečná posila.

Václavíček: Někoho už udělali, ale největší problém je podle mě v obranné fázi. Pavlík měl smolný zápas ve Zlíně, ale jinak mě celkově příjemně překvapil. Ale na pozici krajních beků se to pořád točí a pak je tu stoper Kijanskas, který dá z osmi balonů sedm brankáři Melichárkovi.

Hyský: Vždycky je to otázka financí. Možnosti k posílení tady určitě jsou, protože Sparta a Slavia mají široké kádry a hráčů, kteří by přicházeli v úvahu, je dost. Na druhou stranu nevím, jestli si v Brně můžou dovolit přivést hráče ze Sparty nebo Slavie na hostování a převzít třeba část platu. Nicméně ze sportovního hlediska by to Brnu určitě prospělo, tak jako každému mužstvu. Někteří hráči by se probudili, zvýšila by se konkurence. Posílení je vždycky pozitivní věc.

Proč se Brnu nedaří nejen teď, ale dlouhodobě?

Kroupa: Poslední rok pod trenérem Kotalem byl výjimečný, ale už dávno tu není kvalitní doplňování hráčů z vlastní výchovy. Chybí tu mezičlánek mezi dorostem, juniorskou ligou a áčkem. V Brně by určitě měla být druhá liga, která tu kdysi bývala, ne všichni můžou z juniorské ligy naskočit rovnou do kádru ligového mančaftu.

Jarůšek: Kolikrát je to o pár bodech, o dobrém začátku, o psychice. Tyhle věci se v poslední době nedaří. Ale věřím, že letošní sezona ještě zpackaná není, i když rozlosování je nepříjemné.

Václavíček: Těžko říct. Nějaké prognózy byly loni v létě, když přišel trenér Habanec a říkal, že chtějí něco změnit a hrát útočný fotbal. Ale hra je nepřesvědčivá a přijde mi, že je spíš na náhodu. Jeden pro druhého si nepřipraví pořádné šance.

Hyský: Myslím, že tam dlouhodobě nebyla finanční stabilita. Klub spíš přežíval a řešil dluhy z minulosti. Handicapem je taky stadion, to se v tak velkém městě mělo dávno řešit.