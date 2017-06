Doma musíme vytvořit tvrz, plánuje brněnský veterán Polák

Zatímco 39letý nezmar Zavadil opustil Zbrojovku a nyní nabírá kondičku v druholigové Opavě, Polák v klubu, který jej vychoval pro velký fotbal, setrval.

A načíná druhou sezonu, v níž bude mateřskému oddílu „splácet dluh“.

Polák věří, že nový ročník bude daleko úspěšnější než ten minulý, v němž se Zbrojovka až do posledních kol strachovala o ligovou záchranu. „Představovali jsme si to jinak. Výkony nebyly vyrovnané, hlavně doma jsme poztráceli zbytečně plno bodů,“ uvědomuje si zkušený středopolař.

„Z domácího stadionu bychom měli víc těžit než v minulé sezoně. Měli bychom se snažit, aby to byla tvrz, aby sem soupeři neradi jezdili a věděli, že je to tady nepříjemné,“ dodává Polák, jenž se loni vrátil do Brna po čtrnáctileté šichtě v Liberci, Belgii a Německu.

Z areálu v Srbské ulici se obávaná pevnost nestane mávnutím kouzelného proutku. Tím spíš, že Zbrojovku opustili fotbalisté, kteří nastříleli 22 z celkových 32 brněnských ligových tref.

A Polák to moc dobře ví. I proto, stejně jako fanoušci, nyní vyhlíží posily. „Doufám, že se vedení povede sehnat kluky co nejdřív, abychom se eventuálně stihli sehrát a klapalo nám to,“ podotýká exreprezentant. „Pozdní příchody jsou takové... Mužstvo je slepené, není na sebe zvyklé. Pokud by ale hráč byl mimořádně kvalitní a na hřišti si vždycky dokázal udělat svoje, mužstvu i tak prospěje.“

Mít nové akvizice co nejdříve k dispozici si přeje i trenér Svatopluk Habanec, který chce pokračovat v transformaci Zbrojovky na ofenzivní tým. „Je potřeba pečlivě vybírat hráče a vnutit stávajícímu mančaftu styl a systém, který chceme hrát. Typologicky si systém ještě nechám pro sebe,“ naznačuje Habanec s tím, že by místo rozestavení 4-2-3-1 rád častěji praktikoval variantu 4-3-3.

„Musíme si to vyzkoušet, aby nám to sedělo. Uvidíme, jak nám to bude vyhovovat,“ přidává se veterán Polák. První zápasový test čeká Zbrojovku příští víkend proti Zlatým Moravcům.

Ale už nyní jsou Brňané v zápřahu. I když žhnoucí slunce vyhání rtuť teploměru nad třicítku, Polákovi to nevadí. Třeba ve Wolfsburgu zažil extrémní dávky pod tréninkovým despotou Felixem Magathem. „Pamatuju si, že hodně ostré to bylo pod Karlem Večeřou a Karlem Jarůškem, když jsem v Brně začínal,“ loví v paměti matador. „To bylo takové to klasické běhání v lese nebo po polích.“