Brno hostí mistrovství Evropy v malém fotbale, Češi chtějí doma zlato

Právě Česko je hybnou silou zmenšené verze klasického fotbalu. Šéf zdejší asociace Filip Juda je zároveň hlavou světové federace, loni vznikla celostátní liga, národní tým si užívá profesionální servis. I medailí už Češi přivezli habaděj. Ale titul jim stále uniká.

Na domácí půdě větří jedinečnou šanci, cesta k trofeji je však zároveň klikatější než dřív. Úroveň mistrovství stoupá, pryč jsou časy, kdy jej některé celky braly spíš jako povyražení než prestižní akci. „Je vidět, že všichni hráči si téhle možnosti víc váží, už to pro ně není jen prázdninový turnaj. Už loni byl vidět obrovský progres a předpokládám, že soupeři zase udělali krok dopředu. Ale doufám, že jej uděláme i my,“ sděluje Uhlíř.

Pouť šampionátem zahájí Češi v pátek od 21.30 proti Maďarsku. I další duely ve skupině je čekají v podobně pozdních časech, což je daň za přímé přenosy na ČT sport. Speciálně pro turnaj vyrostla aréna na mytickém bodě brněnského sportu za Lužánkami, do níž se vměstná přibližně 3 500 diváků.

A pozor, vstup je zdarma. „Chtěli jsme tak poděkovat lidem, kteří pomáhají rozvoji malého fotbalu. Pro ty, kteří přijedou z dálky, jsme připravili místenky, aby měli jistotu, že se na stadion dostanou,“ vysvětluje Juda.

Jako tahák pro diváky chtěli organizátoři vytasit bývalé fotbalové reprezentanty Jana Rajnocha s Jiřím Jarošíkem, což však neklaplo. Za Česko se tak budou bít borci kopající velký fotbal většinou od třetí nejvyšší soutěže po krajský přebor. „Hráči nesmí mít profesionální smlouvu v žádném klubu,“ přibližuje základní podmínku Zelenka. „Nejsme součástí velkého fotbalu, takže u jeho velkých šéfů oblíbení nejsme. U jednotlivých klubů je přístup ohledně hráčů rozdílný. Ale kluci za malý fotbal nedostávají peníze, takže je těžké je nutit, aby nejeli na velký fotbal.“

Na brněnský turnaj si však reprezentanti čas vyhradili i za cenu dovolené. A na zmenšeném hřišti, na němž se hraje na 2x 20 minut s pěti hráči v poli, se chystá atraktivní show. „Proti velkému fotbalu je to trojnásobná zábava. Pořád se něco děje, balon je furt ve hře, nejsou žádné prostoje, hraje se nahoru dolů, jsou vidět šance. V tomto ohledu se to podobá hokeji. I když zápas skončí 0:0, má divák pocit, že ho to bavilo,“ přibližuje Zelenka. „Hřiště je navíc dostatečně velké, takže při kvalitě hráčů je možné se dostat i do pevného obranného bloku.“

Zapomeňte také na obvyklé poměry z velkého fotbalu. Třeba Anglie nepřijede vůbec, ve Španělsku či Itálii má navrch podobný futsal. „Mezi favority patří vedle nás Rumunsko, Kazachstán, Chorvatsko, Německo, Rusko,“ jmenuje Juda. „Hráči z jiných zemí jsou na tom často individuálně líp než naši kluci, ale my to uhráváme taktikou, partou a servisem okolo. Navíc už máme nějakou dobu stejnou osu týmu a chceme využít domácího prostředí,“ hlásí Zelenka.