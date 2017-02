Poláka (zase) zlobí zdraví. Musím se s tím sžít, velí

Na tváři mu přibývají šedivé vousy. A i jeho svaly poslední dobou čím dál častěji vysílají do hlavy nepříjemné signály. „Za ty roky je tělo už dost opotřebované a přihlásilo se,“ říká Jan Polák.

Kvůli potížím s lýtkem zmeškala největší předsezonní posila fotbalové Zbrojovky úvodní ligová kola, v závěru podzimu si brněnský záložník poranil stehenní sval.

V zimní přípravě zase zkušeného exreprezentanta trápila bolavá záda. „Je to pro mě novější situace. Člověk se s tím musí sžít. Bohužel,“ pokrčí rameny 35letý Polák. „Musím se tomu víc věnovat a nesmím nic podceňovat, aby se takové problémy neopakovaly.“

Aktuální Polákovy trable, kvůli kterým si v zimní přípravě střihl pouze poločas proti druholigovému Znojmu, můžou zatím brněnské fanoušky nechat v klidu. Do jarního startu ligy zbývají dva týdny. Zbrojovka se od včerejška připravuje na herním soustředění v Turecku. A brněnský odchovanec zkusil na počátku týdne před středečním odletem naplno – byť ve speciálním režimu – trénovat.

„A vypadalo to dobře,“ hlásí Polák. „V Turecku na normální trávě a v teplejších klimatických podmínkách to bude ještě lepší,“ pokračuje. „Člověk se tělu musí víc věnovat, dělat cvičení a rehabilitaci. Doufám, že když to budu dělat, můžu být normálně k dispozici.“ I letošní zima je pro Poláka, jenž předchozích jedenáct sezon odkopal v Německu a Belgii, novinka.

Zatímco tamní soutěže se rozehrávají už koncem ledna, české kluby teprve ladí taktiku a sestavu. „Jo, bylo příjemné, že se hrálo do 20. prosince. Potom bylo čtrnáct dní volno a rovnou se najelo na klasický tréninkový program,“ líčí bývalý středopolař Wolfsburgu, Norimberku či Anderlechtu Brusel. „V Česku je to trošku delší, ale oukej. Zvládli jsme to, i když podmínky nebyly ideální. Stěžovat si nemůžeme.“

Zbrojovku, která se po podzimu choulí na 14. příčce, čeká na jaře boj o ligový život. „Nesmí nás to srazit dolů, ba naopak nás to musí nabudit,“ burcuje brněnský veterán. „Minulý rok se povedl, ale předchozí sezony byly podobné jako letos. Kabina už v téhle situaci pracovala, někteří kluci to zažili,“ věří Polák.

Brněnský klub přes zimu získal důrazného stopera Pavlíka, levého beka Jablonského a nigerijský expres jménem Ashiru. „Máme nějaké nové kluky. Musíme makat a věřit, že se budeme posouvat v tabulce,“ doufá Polák.

Zimní příprava 2017 Jak se prvoligové týmy připravují na jarní část sezony

Na jaře by mohl s uzdraveným Pavlem Zavadilem vytvořit nejstarší ligový pár ve středu pole. Defenzivní štít bude mít v březnu 36 let, vousatý vůdce bude mít o měsíc později na narozeninovém dortu ještě o tři svíčky víc.

„Uvidíme, jak na tom budeme zdravotně a jak se bude tvářit trenér. Já proti tomu nic nemám,“ prohodí mladší z dvojice. „Minimálně v tréninkovém modelu to zkusíme,“ pokývne brněnský kouč Svatopluk Habanec. „Ale nemyslím si, že bude dogma, že budou hrát každý zápas vedle sebe.“

Že by vždy nepočítal s oběma matadory v sestavě?

Nebo chce Habanec Zavadilovi svěřit výrazně ofenzivnější úkoly? I to napoví pobyt v Turecku.