Brněnský Litsingi se oženil a říká: Ke štěstí potřebuju jen góly a výhry

Další 2 fotografie v galerii Brněnský Franci Litsingi (červená) v utkání Tipsport ligy proti Skalici | foto: Marie Stránská, MAFRA

dnes 10:51

Těžko říct, co by se muselo stát, aby se Franci Litsingi přestal usmívat. „I am happy, you know,“ zopakuje konžský fotbalista několikrát v průběhu krátkého rozhovoru. K úsměvu má dost důvodů.