Brněnský Vraštil slavil. Truchlil. A slavil: Kluci to zvládli suprově

Zatímco jeho brněnští spoluhráči slavili přímo na hřišti slastný triumf 2:0, Vraštil už ze sebe v mixzóně sypal bezprostřední dojmy ze sobotní partie.

Červenou kartu jste uviděl v 69. minutě. Co jste dělal po zbytek zápasu?

Byl jsem trošku truchlit v kabině, kde jsem koukal na zápas v televizi. Fandil jsem klukům, aby to zvládli a aby moje vyloučení nebyl problém. Kluci to ale zvládli suprově a jsme šťastní.

Po vyloučení jste se hodně divil.

K tomu se nebudu vyjadřovat. Viděl bych to třeba trošku jinak, pan rozhodčí to písknul a já to musím respektovat.

Neštve vás, že příští kolo v Mladé Boleslavi, kde jste předtím hrál, budete muset zřejmě vynechat?

To se nedá nic dělat, musím se poučit.

Zpět k utkání. Jak se vám bránili rychlonozí sparťané Ben Chaim a Biabiany?

Spíš jsem se potkával s Biabianym, ve druhé půlce i s Ben Chaimem. Jsou to rychlí kluci, ale myslím, že jsem si s nima docela poradil.

Dokud jste byl na hřišti, byli oba téměř neviditelní.

V podstatě ne, párkrát nám tam nacentrovali, jednou tam za mě zaběhli, ale myslím, že jsme to jako tým zvládali.

Jak na vás sparťané působili?

Přišli mi trošičku odevzdaní. Bylo to z jejich strany takové bez emocí, ale nechci se koukat na ně. Chci pochválit nás, hráli jsme fakt dobře!

Přeměna Zbrojovky byla úchvatná. Co se za necelý týden nejvíc změnilo?

Řekl bych, že se toho tolik nezměnilo. Jiná byla ovšem bojovnost, hráli jsme jako tým a přenesli jsme to na hřiště, což se v předchozích zápasech nestávalo. Většinou všechno zůstalo v kabině a na hřiště jsme šli jako takové ovce. Teď jsme to převedli z tréninku do utkání.