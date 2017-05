Dřina bez bodu. Je to kruté, řekl loučící se brněnský kapitán Zavadil

Čekalo se jen na přerušení hry, aby brněnskou sedmičku po pěti letech poctivé fotbalové šichty vyprovodili diváci potleskem vestoje.

Nedočkali se. „Už jsem upozorňoval i hlavního, že chceme střídat. On ale nechal rychle rozehrát,“ líčil brněnský trenér Svatopluk Habanec. „Nebudeme to pitvat, měli jsme dát branku na 1:0.“

Místo toho v nastaveném čase skórovali hosté. Zatímco Krmenčíkův gól z 92. minuty udržel Plzeň i před posledním kolem v boji o titul, brněnské tváře se kabonily. Nejsmutnější byla ta nejvousatější - tvář brněnského vůdce Zavadila. „Fotbal je krutý,“ pravil po derniéře před brněnskými fandy 39letý záložník, jenž v létě zamíří do Opavy.

Pavle, co se stalo v nastavení?

Nevím, do vápna prošel balon, přihrávka pod sebe a Krmenčík dal gól. Nevím, jak to vzniklo. Je to bída, když to takhle dopadne. Mrzí mě, že jsme neudrželi aspoň remízu, dostat gól v devadesáté minutě a ještě v posledním domácím zápase je smutné.

Snad nás Brno nezklame, zní z Plzně Na hřišti poctivě fárali. Favorité z Plzně si u jejich šestnáctky nevěděli rady. A sami vyráželi do nebezpečných brejků. „Pořád jsem věřil, že máme sílu dát vítězný gól,“ líčil stoper brněnských fotbalistů Petr Pavlík. Sobotní výkon však Zbrojovka v bodový zisk nepřetavila. Plzeň triumfovala v Brně 1:0. „Stálo nás to hodně sil. Bod jsme si zasloužili, bylo to remízové utkání,“ bilancoval brněnský kouč Svatopluk Habanec. V Králově Poli nebylo poznat, že na sebe narazil tým, který baží po obhajobě titulu, a celek z dolní poloviny tabulky hrající bez nervů. Plzeň měla sice po většinu mače převahu, šance však nepřicházely. „Plnili jsme trenérovy pokyny, posouvali jsme se, bránili. Byli jsme jedno mužstvo, tak by to mělo být,“ chválil Pavlík brněnský mančaft. Solidně zaplněný stadion v Srbské ulici si dokonce dvakrát zakřičel gól. Řezníček však pokaždé zakončoval z ofsajdové pozice. A když v 90. minutě po akci střídajícího Litsingiho neproměnil ani Tašči největší brněnskou tutovku, zahřmělo na opačné straně. Plzeňský Kopic potáhl míč, přízemní centr našel na malém vápně Michaela Krmenčíka. A gól! Brněnský zmar, plzeňská úleva. Viktoria si v posledních vteřinách duelu udržela naději na titul. „Bojujeme do posledního dechu,“ líčil 24letý autor vítězné trefy. Plzeň paradoxně porazila soupeře, od kterého bude v ligové derniéře naopak potřebovat pomoc. Dvanáctá Zbrojovka míří v sobotu na Strahov, kde se střetne s vedoucí Slavií. A pokud chtějí Plzeňští obhájit titul, musí spoléhat na Jihomoravany, kteří musí bodovat. „Viděli jste, jak potrápili nás. Tak doufám, že stejně potrápí Slavii. Snad Brno nezklame,“ sdělil Krmenčík. „Brno sílu má, ukázalo ji v několika venkovních zápasech,“ přizvukoval plzeňský obránce Roman Hubník. „Liga je vyrovnaná a stát se může cokoliv. Věřím, že minimálně plichtu uhraje,“ zadoufal. „Na Slavii pojedeme bodovat,“ přislíbil i brněnský kouč Habanec. Povede se to jeho družině? Limberskému a spol. by to bodlo...

Kazí prohra brněnský výkon? Proti aspirantovi na titul jste hráli srdnatě a bojovně.

Kalí to hodně. Hráli jsme naplno až do 90. minuty. Nevím, jestli tam už byla menší koncentrace. Zdálo se mi, že to tam někomu z nás prošlo mezi nohama. Mohlo to prostě dopadnout líp.

Z tribuny bylo vidět, že u čtvrtého rozhodčího už byl připravený střídající Sedlák.

Už to bylo nachystané, nebyla tam nějak přerušená hra... Celkově mančaft celý zápas výborně odbojoval.

Míč jste v moci příliš často neměli. Bylo to hodně o běhání?

Věděli jsme, že nemůžeme hrát úplně otevřenou partii, protože by nás ztrestali. Ale myslím, že jsme dobře bránili, dobře se posouvali. Chodili do brejků. Před koncem jsme měli vyloženou šanci a za dvě minuty se to zkazilo.

Uvědomil jste si v průběhu zápasu, že se jedná o vaši brněnskou rozlučku?

Jo, cítil jsem to a věděl jsem, že je to tady můj poslední zápas. Snažil jsem se to odehrát tak, abychom vyhráli a měl z toho dobrý pocit.

Neznervózňovalo vás to?

Ne, nervózní jsem nebyl. Spíš jsem cítil větší zodpovědnost. Chtěl jsem, aby poslední zápas dobře dopadl.

Fandové také víc než jindy vyvolávali vaše jméno. Zaslechl jste to?

Jo, vnímal jsem to celý zápas. Moc jim děkuju, že mě takhle podporovali po celou dobu v Brně. Drželi jsme spolu, byli vždycky na mojí straně a já si toho obrovsky vážím, patří jim velký dík.

Nezviklalo vás to, abyste ve Zbrojovce ještě zůstal?

Bylo to příjemné. Důležité to je i pro další hráče, kteří vidí, že když dáte mužstvu sto procent, vrátí se vám to jako mně. Nebýt 90. minuty, tak jsem úplně nejvíc šťastný, ale ono to za pár dní přebolí...

Před duelem jste od klubu dostal poukaz na zájezd na finále Evropské ligy do Švédska, kde jste dřív působil. Co vy na to?

Strašně mě to překvapilo, děkuju za fantastický dárek. Myslím, že je to rozloučení, jak má být. Moc si toho vážím, děkuju za podporu za celých pět let. Bylo to krásné.

Sezona vám ještě nekončí, poslední kolo hrajete se Slavií, které jde o titul.

Těším se! Bude to poslední důležitý zápas. Půjde o hodně a my ho potřebujeme odehrát se vší vážností a tak, jak jsme se snažili prezentovat v každém jiném zápase.