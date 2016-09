Od Barcelony to schytaly i lepší týmy, hájí Celtic po debaklu kouč Rodgers

Nejhorší výprask Celtiku v evropských pohárech, nejtěžší porážka v trenérské kariéře Brendana Rodgerse. „Báli jsme se nejhoršího a doufali v nejlepší. Nakonec máme to nejhorší - minimálně kvůli výsledku,“ hodnotil debakl bývalý fotbalista Celtiku Scott McDonald v rádiu BBC.

Barcelona si se Celtikem pohrávala. Lionel Messi nasázel hattrick a zápas si doslova užíval jeho brazilský kolega Neymar. Ke gólu z přímého kopu přidal čtyři asistence, což se v jednom utkání Ligy mistrů povedlo naposledy Zlatanu Ibrahimovicovi před čtyřmi lety. „Jsou to hráči nejlepší světové třídy. Byla to těžká noc, ale nejsme v rozpacích. Od Barcelony to schytaly daleko lepší týmy, než jsme my,“ řekl po utkání Brendan Rodgers.

Trenér, který musel na začátku sezony obhajovat třeba porážku s poloprofesionály z Gibraltaru, před vstupem do Ligy mistrů vzpomínal na svého bývalého svěřence Luise Suáreze. Uruguayský útočník během společného působení v Liverpoolu málem vystřílel nečekaný titul, v dresu Barcelony se v úterý dvěma góly podílel na demolici skotského mistra. „Je to skvělý fotbalista a úžasný člověk,“ popisoval novinářům Rodgers.

Největší debakly Zápasy Ligy mistrů Real Madrid - Malmö 8:0 2015/16



Liverpool - Istanbul 8:0 2007/08



Barcelona - Celtic 7:0 2016/17



Bayern - Š. Doněck 7:0 2014/15



Borisov - Š. Doněck 0:7 2014/15



Arsenal - Slavia 7:0 2007/08



Juventus - Olympiakos 7:0 2003/0



Valencie - Genk 7:0 2011/12



Žilina - Ol.Marseille 0:7 2010/11



Bayern - Basilej 7:0 2011/12



Po zápase hledal příčiny vysokého debaklu nejen v perfektním výkonu od domácích fotbalistů, ale také v únavě vlastních svěřenců. „Na světě není složitější fotbalový zápas než ten na Barceloně, zvlášť po tak náročném víkendovém programu, který vzal mým hráčům množství fyzických i psychických sil,“ připomněl Rodgers derby proti Rangers, které zelenobílí zcela ovládli a vyhráli 5:1.

„Na Nou Campu jsme dostali rychlý gól, ale pak jsme se do zápasu dokázali vrátit. Kdybychom využili penaltu, mohl celý stadion znervóznět, navíc ještě po té víkendové porážce,“ přemítal Rodgers. Jenže Celtic místo vyrovnání brzy znovu inkasoval. „Což bylo velké zklamání,“ přiznal kouč.

„Prohráli jsme s nejlepším týmem světa, protože jsme jim dali příliš prostoru, nechali jsme je hrát. Příště už nebudeme opakovat stejné chyby,“ věří Moussa Dembélé, útočník, který v prvním poločase neproměnil penaltu.



Celtic je po úterním večeru ve společnosti tuctu mužstev, které v základní skupině Ligy mistrů dostaly v jednom utkání sedm a více gólů. Mimochodem, patří sem i pražská Slavia. Z dvanácti týmů se přes vysoký debakl podařilo proklouznout ze skupiny jen Deportivu, které v roce 2003 prohrálo 3:8 s pozdějším finalistou Monakem.