Brankářská rošáda roku: životní šance pro oba, pro Pavlenku i Laštůvku

Necelých 50 milionů korun bylo Slavii málo.

Tím pádem odstartovala sága, o které se může ještě dlouho mluvit, protože...

Přestupy Jak se mění soupisky jednotlivých mužstev

Mistrovská Slavia má rázem nového gólmana, Jana Laštůvku z Karviné. A Brémy koupily za téměř 100 milionů korun Jiřího Pavlenku. V pátek s ním podepsaly tříletou smlouvu s opcí a daly mu dres s číslem 1.

Tradiční německý klub s dvojitým „w“ v zeleném znaku se proti své vůli plácnul přes kapsu, překročil plánovaný rozpočet a udělal z Pavlenky šestého nejdražšího brankáře bundesligy.

Žebříček milionářů je:

1. Manuer Neuer,

2. Yan Sommer,

3. Berndt Leno,

4. Oliver Baumann,

5. Roman Bürki,

6. Jiří Pavlenka.

Slavia se cukala, než pustila gólmana, který se podepsal pod překvapivý titul a měl se pokusit vychytat postup do Ligy mistrů.

Co se asi tak dělo v zákulisí?

Brankář Jiří Pavlenka (uprostřed) při podpisu smlouvy ve Werderu Brémy.

„Na všech stranách jsme museli opatrně našlapovat a být za všech okolností seriózní,“ líčí manažer Viktor Kolář ze společnosti Sport Invest International, pod kterou oba gólmani spadají.

Ještě v pátek se v Brémách licitovalo – a nešlo o drobné. Pavlenka chtěl do smlouvy zahrnout bod, podle kterého by jasně věděl, kolik dostane za úspěchy Werderu v případě, že bude na lavičce. Přitom Brémy ho kupují jako jedničku.

„Brémy? Taková příležitost přijde velmi zřídka. Možná jen jednou za život.“ Jiří Pavlenka

To víte, gólmani bývají citlivější a obezřetnější, protože místo je pouze pro jednoho. Co když...

Proto se Laštůvkovi nechtělo do Slavie, když zjistil, že by v pětatřiceti nemusel chytat. Instinkt i rozum mu velely, aby zůstal v Karviné, které v nováčkovské sezoně pomohl k pohodovému roku. Po horších časech v ukrajinském Dněpru si dokázal, že je pořád špička. „Na to, abych seděl na lavičce, nemám čas,“ vzkázal nejprve.

Mezitím Brémy začaly navyšovat svou nabídku, takže se stopnutý obchod pohnul. Slávistický prezident Jaroslav Tvrdík to nazval podivným souslovím „brutální negociace“, čili složité vyjednávání.

Brankář Jan Laštůvka ukazuje dres svého nového klubu.

Kdyby se karvinský Laštůvka zasekl, možná by všechno zůstalo při starém. Sice od manažerů věděl, že Brémy přihazují, ale neměl garanci, že přihodí dost. Musel udělat vstřícný krok a upsat se Slavii na dva roky. „Viděli jsme všem do karet, tak jsme Laštymu mohli poradit, ať do toho jde,“ vypráví agent Kolář. A tak se Laštůvka minulou středu hlásil v Edenu. „Nepřišel jsem rozdávat rozumy, přišel jsem hrát,“ řekl.

Ovšem dalších devět dní musel čekat, než Brémy oficiálně ohlásí, že koupili Pavlenku. Jako druhého nejdražšího brankáře, který kdy odešel z české ligy. Jen Petr Čech byl kdysi nákladnější, když přestupoval do Rennes. Sparta vydělala 150 milionů.

Zato veterán Laštůvka byl zadarmo.

Holt je to občas s těmi brankáři složité. Zatímco před rokem odříznutý Laštůvka si zachytá o Ligu mistrů, slávistický mistr Pavlenka se těší na bundesligový start v Hoffenheimu a pak hurá na Bayern.