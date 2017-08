Koubek přestoupil ze Sparty do Rennes, podepsal smlouvu na čtyři roky

V sobotu ještě chytal za Spartu v Brně (0:2), v neděli odletěl do Francie, v pondělí absolvoval testy a podepsal smlouvu do léta 2021.

Rennes kupuje Koubka jako brankáře číslo jedna. „Jsem velmi hrdým na to, že si vybrali zrovna mě,“ řekl čerstvě pětadvacetiletý gólman pro klubovou televizi. „Tím, že jsem dostal smlouvu na čtyři roky, tak klub do mě vkládá velkou důvěru. Vynasnažím se, abych ji nezklamal. Je to pro mě velká výzva.“