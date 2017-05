Pětatřicet... No a? Mám vůli i energii, říká brankář Čech

To tmavé sako si nechal na památku. U Huga Bosse mu ho ušili přesně na míru, stejně jako ostatním hráčům Chelsea. Na klopě má klubový znak a nad vnitřní kapsou jméno: Petr Čech. Před dvanácti lety v něm slavný brankář objezdil všechny zápasy Ligy mistrů.

I když Čech už dávno chytá u konkurence v Arsenalu, teď se štramácký oblek od Bosse znovu vrací na scénu. Jako relikvie, která míří do charitativní dražby. „Od sběratelů dostávám každý rok spoustu dopisů, že jsou ochotní dát nevím co, aby se mohli dostat k mým dresům, rukavicím nebo podepsaným kartičkám. Takhle můžu uspokojit sběratele i charitu,“ vypráví Čech, proč na svých webových stránkách spustil on-line aukci.

Postupně vybírá věci, ke kterým má vztah a které si schoval v privátní síni slávy. Na každou připíše věnování a na papírek krátký příběh. A protože v sobotu slavil 35. narozeniny... Však asi víte, co bude následovat.

Můžete vydražit třeba Čechův dres Arsenalu, ve kterém poprvé porazil Chelsea a nedostal u toho ani gól. Nebo chcete speciální rukavice, ve kterých naopak schytal tři góly od Liverpoolu?

Peníze jdou nadaci Pohyb bez pomoci, za kterou stojí uznávaný fyzioterapeut Pavel Kolář.

Abychom to nezamluvili, pětatřicítka je mezník, u kterého bychom se mohli zastavit, kdyby Petr Čech dovolil. „Já bych se nezastavoval. Bilancovat se mi nechce, jede se dál,“ reagoval s úsměvem.

Takže v neděli závěrečný zápas Premier League, ve kterém Arsenal zkusí vybojovat vstupenku do Ligy mistrů. A za týden finále Anglického poháru, které Čech vyhrál už čtyřikrát, jenže pokaždé s Chelsea. Tentokrát se proti Chelsea postaví.

„I kdyby proti nám stál jiný tým, budu po vítězství toužit úplně stejně. Chelsea Nechelsea. Historie si pamatuje jen vítěze, takže uděláme maximum, abychom to byli my,“ prohlásil Čech.

Nejdřív si však vyzkouší, jestli mu jsou hvězdy nakloněné. Navzdory tomu, že Arsenal během května vyhrál všechny čtyři zápasy při skóre 10:1, zůstává až pátý. To by znamenalo jen účast v Evropské lize, takže zklamání. Vždyť devatenáct let v řadě nechyběl v Lize mistrů. Teď musí porazit Everton a zároveň doufat, že sestupující Middlesbrough obere čtvrtý Liverpool.

Trochu sci-fi, co říkáte?

„I kdyby to nevyšlo, musíme hrát Evropskou ligu s plnou vážností. Samozřejmě, Liga mistrů je priorita, ale když nevyjde, tak zkusíme vyhrát jinou trofej,“ řekl Čech v týdnu britským reportérům.

Dobře si pamatuje, jaká to byla událost, když Evropskou ligu dobyl s Chelsea. Na jaře 2013 nejprve v pikantním souboji pomohl vyřadit Spartu, mužstvo pak s těžkostmi překonalo Steauu Bukurešť i Rubin Kazaň, v semifinále přestřílelo Basilej a finále proti Benfice rozhodlo v prodloužení. Mimochodem, jeden vzácný dres z evropského tažení můžete objevit v Čechově aukci.

Nemusíte plzeňského rodáka zrovna slepě obdivovat, asi mu pár laciných gólů vyčítáte, ale stejně byste měli uznat, že v pětatřiceti letech je pořád v kurzu, což je obdivuhodné. Žádný český fotbalista nehraje v tak kvalitním klubu.

Navíc Čech v Arsenalu neplní žádnou béčkovou roli. Před týdnem nastoupil ke čtyřstému utkání v Premier League. Jen pět brankářů v moderní historii zvládlo totéž: David James (572), Mark Schwarzer (514), Shay Given (451), Brad Friedel (450) a Jussi Jääskeläinen (436).

V úterý dosáhl Čech na další milník, a to 190. vychytanou nulu v soutěži, což je historický rekord, který každým čistým kontem posouvá. „Spoustu snů jsem si splnil, ale zdaleka ne všechny. Proto zatím odmítám myslet na konec. Vím, že jednou přijde, ale zatím mám motivaci, vůli, energii i chuť pracovat. Nevím, jestli mi to vydrží do čtyřicítky, tak daleko nekoukám. Neřeším věci, které nepovažuju za aktuální. Ale zároveň vím, že až přestanu snít, budu vědět, že se blíží konec,“ tvrdí Čech.

Od soboty má nárok hrát za starou gardu, ale fotbaloví „důchodci“ si zatím na brankáře musí počkat. Čech doma sfoukl pětatřicet svíček na dortu a vyrazil na předzápasové soustředění. Narozeniny strávil s Arsenalem na hotelu. Musel do práce, v neděli přece hraje.