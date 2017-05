Ligy si musíme vážit, říká olomoucký brankář Buchta

„Je to fantastický pocit, Sigma je konečně tam, kam patří,“ povídal po remíze ve šlágru s Baníkem, ve které udržel desátou nulu v sezoně.

Manželku se vyplatí poslouchat.

Vyplatilo se. Někdy to bylo těžké, protože úroveň některých stadionů nebo zápasů nebyla taková, ale my jsme si fakt tento rok dokázali, že jsme byli jasně nejlepší mančaft. Doufám, že si budeme ligy vážit, protože by byla hrozná škoda se znovu dostat do záchranářských prací. Budeme chtít hrát klidný střed. Uvidíme, na co budeme mít. Dneska vám to neřeknu. Ale doufám, že dva tři kluci přijdou, trošku zvýší konkurenci a budeme hrát celou sezonu v klidných vodách.

Užil jste si dekorování vítěze druhé ligy a přebírání trofeje?

Ano, jen škoda, že jsme nevyhráli. Ale atmosféra byla hezká. Olomouc je tam, kam patří. A doufám, že zas na několik desítek roků tam bude. Teď si to užijeme, jsme rádi, že jsme si sezonu s předstihem sami rozhodli a nemuseli na nikoho spoléhat. Budou velké oslavy.

Buchtovy vypečené kličky Když si v jarní části dovolil brankář fotbalové Olomouce Miloš Buchta udělat v těžké situaci kličku napadajícímu útočníkovi Sokolova, na trenéra Václava Jílka šly mrákoty. „Tam se mi hodně zvýšila tepovka. Vůbec na to od něj nejsem zvyklý, ještě to bylo v prostoru a pod tlakem, kdy to bylo hodně riskantní. Nakonec mu to vyšlo, takže pak z toho pro hráče vyjde velká věc, pro jeho sebevědomí, ale kdyby mu to nevyšlo, tak by byl v uvozovkách za blbce. Takhle plus pro něj.“ Na odvážné kousky 36letého čahouna si už musí pomalu zvykat. Od té doby je předvedl víckrát, naposledy i ve šlágru proti Baníku (0:0), když elegantní stahovačkou obelstil napadajícího Josefa Celbu. „Trenér asi nebude spokojený,“ tušil po utkání, ve kterém vychytal desátou nulu v sezoně. „Říkal mi, že to mám hrát jednoduše a pod tlakem to kopnout prostě dopředu. Dovolil jsem si, věřil jsem si.“

Derby s Ostravou mělo díky početnému kotlu fanoušků Baníku skvělou kulisu. Připomnělo vám to štaci v Rumunsku?

Co jsem byl poslední půlrok v Rapidu, tak tam byla ještě o něco lepší atmosféra. Chodilo ještě víc diváků, ale baníkovci dokazují, že stojí za svými. Škoda, že my takové nemáme, můžeme jen závidět. Oni nám můžou závidět, že máme jistý postup a oni musí čekat do posledního kola. Ale viděli jste, že jsme si postup zasloužili. Byli jsme v druhé lize nejlepší mančaft, za námi daleko je teprve Baník, který se bude třepat do posledního kola. Pokud pan Petržela (trenér Baníku - pozn. red.) řekl, že budou hrát v lize do šestého místa, tak jsem rád, protože my budeme hrát asi o poháry, o titul, vyzdvihl naši kvalitu. Jsem rád, že nám takto věří.

Nebál jste se, že na vás přiletí nějaký předmět z kotle baníkovců?

Máme tam ochranné sítě, i když něco vždycky přiletí. Já se snažím na to nereagovat. Když máme aut nebo roh, tak ty předměty vyhodím za lajnu, ať to tam zbytečně není. Ale atmosféra k tomu patří. Vyburcuje nás to. Jenom škoda, že na domácích zápasech nemáme takovou podporu našich diváků. Věřím, že po nějakých zápasech v lize přilákáme opět do hlediště větší počet diváků.

Paradoxní je, že baníkovci házeli pyrotechniku a dělobuchy spíš na vlastního brankáře...

Pyrotechnika většinou létala, když jsme měli roh nebo nějakou šanci. Bohužel. Ale mně osobně to nevadí, jsem rád, že máme takovou atmosféru na zápase. Jen škoda, že ji máme jednou do roka. Na finále poháru mezi Opavou a Zlínem byla tady ještě lepší. Naši diváci trošku chyběli, ale věřím, že když budeme hrát v první lize dobře, tak si postupně cestu najdou a budou nás podporovat tak jako baníkovci.

Ve druhé půli jste vyřešil tutovku Jakubova, pomohla vám i tyč.

Se štěstím se to nějak k němu poodráželo. Byl za námi, zmenšil jsem mu úhel, trefil mě do stehna. Znovu se to k němu odrazilo, dorážku trefil do tyčky a znovu jsem měl štěstí, že se míč odrazil ke mně a byl jsem tam dřív než jejich hráč. To byla jejich největší šance zápasu. Kdybychom z toho dostali gól, tak by to byla velká škoda. My jsme některé situace mohli proměnit, Plšek měl dobrou hlavičku. Ale gól jsme nedostali a jsme spokojení.

Převládá ve vás radost či úleva?

Asi radost. Úleva přišla hned po Znojmu, že máme splněný cíl, který byl jasně daný. Někdy vám to sváže nohy, to si musíme říct na rovinu, že některé zápasy nebyly ideální. Ale jsme rádi, že jsme dokázali tak rychle rozhodnout. Poslední zápasy už byly uvolněné. Škoda, že jsme Baník neporazili, mohli jsme se doma rozloučit výhrou. Baník nějakou kvalitu má, ale ve druhém poločase byli v naší šestnáctce jednou. Ale panuje velká radost, že jsme zvládli druholigovou sezonu v takovém stylu.