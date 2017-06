Gólmanova satisfakce. Chtěl jsem ukázat, že bych v Itálii chytat mohl

Bral to osobně, pak mohl být sám se sebou spokojený. Kolik nebezpečných střel pochytal, kolik ožehavých situací vyřešil. „Nechci to ale vztahovat na sebe, vyhráli jsme jako tým,“ zdůraznil Lukáš Zima.

Česko porazilo Itálii 3:1 a v sobotu opět se Zimou v bráně bude hrát proti Dánsku o postup do semifinále šampionátu.

„Proti Italům jsme předvedli výkon jako v kvalifikaci a hráli jsme jako tým. Když to zopakujeme, můžeme se rovnat každému,“ prohlásil třiadvacetiletý gólman, který v Itálii působí už šest let.

Vám se zápas povedl, jak jste chtěl?

Kdybych neměl kolem sebe spoluhráče... Co na mě letělo, tak jsem se snažil chytit. Od toho tam taky jsem.

Řekl jste si: Jo, dneska mi to sedlo?

To ne. Ale byl jsem rád, jak to vyšlo. Když člověk něco chytí a vyhraje se, tak se cítí dobře. I kvůli fanouškům jsem rád. Udrželi jsme se ve hře.

Před zápasem jste mluvil o osobní touze. Chtěl jste Italům dokázat, že dělali chybu, když vás do brány nestavěli. Povedlo se?

Chtěl jsem jim to dokázat, to je pravda. Chtěl jsem ukázat, že bych italskou ligu chytat mohl.

Jaké ohlasy se k vám z Itálie dostaly?

Pár jo. Psali mi kamarádi i lidi z klubu. Že jsme hráli líp, gratulovali k vítězství. Asi fandili Italům, ale pak jim nic jiného nezbylo. A trenér gólmanů mi psal, že to bylo dobré.

Váš protějšek Donnarumma, jednička AC Milán, o kterého má zájem Real Madrid, dostal ze čtyř střel tři góly. A vy, náhradník z Janova, ho jasně předčil. Jak se vám to poslouchá?

Měl to těžké, ty střely nebyly snadné. Nemohl s tím nic moc dělat.

Mluvil jste s ním?

Jen před zápasem. Pozdravili jsme se, popřáli si štěstí. Po zápase jsme si vyměnili dres.

Vyhrál jste sázku nad janovským spoluhráčem Cataldim. Kdy si večeři vyberete?

Uvidíme, kde bude. Lazio ho chce z hostování zpátky, takže si pro něj asi budu muset zajet do Říma.

Myslíte si, že jste si řekl o místo v Janově či o přestup do jiného klubu?

Uvidíme, co z toho vzejde. Jestli se v Janově někdo díval... Jsem rád, že jsem něco chytil. Že se to povedlo, je něco navíc. Hlavně, že jsme vyhráli. Uvidíme, jestli mi to do budoucna pomůže.

V sobotu v posledním zápase ve skupině hrajete s Dánskem. Musíte vyhrát a pak máte velkou šanci na postup do semifinále. Jaké to bude?

Stejné jako s Italy. Nic snadného.

Budete vědět, jakým rozdílem je nutné zvítězit, abyste byli minimálně nejlepším týmem z druhých míst. Je to výhoda?

Na jednu stranu asi jo, na druhou stranu to nese velký tlak. Ale asi je lepší to vědět. Když to pak zvládneme, tak postoupíme a emoce budou velké. Naše skupina se zamotala, k tomu musíme sledovat i další skupiny. Je to zvláštní, někdo bude mít smůlu. Půjdeme vyhrát, ať bude situace jakákoli.