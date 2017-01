Koubek o možném přestupu: Je to asi pryč, těším se na jaro ve Spartě

V prvním zápase v zimní přípravě se na hřiště nedostal, na soustředění ve Španělsku v příjemném prostředí, na přírodní trávě a proti bundesligovému Freiburgu (0:0) chytal nováček Viktor Budinský.

Ve druhém duelu, v mrazivé sobotě na umělé trávě v Rynholci už Koubek v akci byl. Proti Teplicím neinkasoval, často přes celé hřiště sledoval, jak jeho spoluhráči ligového soupeře jasně přehrávají (4:0).

„Hrozná zima, nesměl jsem ani na chvilku zůstat stát. I když jsme hráli na jejich polovině, snažil jsem se pořád hýbat,“ líčil Koubek.

Zahřál vás i fakt, jak jste proti Teplicím hráli, jaký výkon spoluhráči v poli předvedli?

To jo, musím říct, že jsme hráli dobře. Jak jsme byli dominantní, tak takhle by to z naší strany mělo vypadat. I když terén ideální nebyl, odehráli jsme dobrý zápas.

Vy jste tu už nemusel být, pokud by se domluvil váš přestup do Belgie. Je definitivní, že zůstáváte?

Myslím si, že je to asi pryč, ale já to moc neřešil. Věděl jsem, že nějaký zájem je, za to jsem byl rád. Ani jsem to nečekal, vždyť jsem ve Spartě jen půl roku.

Co dál?

Normálně se připravuju s týmem a těším se na jaro.

S jakými cíli?

V Evropské lize bychom chtěli postoupit co nejdál. Přál bych si, abychom lidem na Letnou přivezli lepšího, tedy zvučnějšího soupeře než je Rostov. A samozřejmě chceme vyhrát titul.

Ale po podzimu jste až třetí, na Slavii ztrácíte tři body, na Plzeň čtyři, navíc obhájce trofeje má utkání k dobru. Lze obě manka zlikvidovat?

Zatím jsme všichni zdraví, máme nové posily, takže se o první místo prát musíme. A ztráta není tak velká, že by se nedala zvládnout.