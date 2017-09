Brankář Koubek v sestavě kola. Jsem šťastný jako blecha, radoval se

Rennes se rychle dostalo do vedení 2:0, ale pak bylo pod tlakem Marseille. Koubek se vyznamenal zejména ve 35. minutě, kdy na něj běžel Valere Germain. Rychlým vyběhnutím mu zmenšil střelecký úhel a ramenem dokázal střelu vytěsnit mimo branku. Krátce nato vychytal hlavičku Gregory Sertice pod břevno po standardní situaci. Až v závěru nestačil reagovat na umístěnou střelu Morgana Sansona k tyči.

„Vyhráli jsme na Marseille a já jsem šťastný jako blecha, napsal pětadvacetiletý brankář na svůj profil na Instagramu.

Za svůj výkon dostal Koubek známku sedm a dostal se do sestavy kola se třemi spoluhráči Benjaminem Bourigeaudem, Jorisem Gnagnonem a Vahbím Chazrím či hvězdami Paris St. Germain Neymarem a Edinsonem Cavanim.

Koubek dal vzpomenout na svůj zatím asi nejlepší zápas klubové kariéry z října 2015, kdy Liberci právě v Marseille vychytal v Evropské lize výhru 1:0. „Na ten zápas si moc dobře pamatuji. Marseille mělo mnoho šancí, byla skvělá atmosféra, ale my vyhráli. Byl to největší zápas mé dosavadní kariéry a nikdy na něj nezapomenu,“ prohlásil Koubek, který přestoupil do Rennes před dvěma týdny z pražské Sparty.