Brankářský klenot Donnarumma nakonec zůstane v AC Milán

Gólmanův agent Mino Raiola totiž v Miláně domluvil angažmá i staršímu sourozenci mladičké hvězdy Antoniu Donnarummovi, který naposledy chytal za řecký Asteras Tripolis.

Gianluigi Donnarumma nejprve odmítl prodloužit s Milánem smlouvu, kterou měl ještě na jednu sezonu, a vypadalo to, že AC o svou mladou superstar přijde. Podle italských médií mu vedení nabízelo nový kontrakt s ročním platem 4,5 milionu eur plus bonusy.

Raiola však prý trval na nízké výstupní klauzuli 10 milionů eur pro případ, že by se Milán nekvalifikoval do Ligy mistrů, jako se to stalo v uplynulém ročníku, kdy obsadil v Serii A šesté místo.

V nové smlouvě má mít Donnarumma výstupní klauzuli přesahující 70 milionů eur. Když se Milán nedostane do Ligy mistrů, klesne na 50 milionů.

O Donnarummu, který je v Itálii považován za nástupce brankářské legendy Gianluigiho Buffona z Juventusu, podle médií stály Real Madrid a Paris Saint-Germain. Po mistrovství Evropy hráčů do 21 let v Polsku se však obě strany vrátily k jednání a nakonec se dohodly.