Nerozpadám se, říká Bičík. Ve Spartě dostal veterán novou smlouvu

„Se sportovním ředitelem Tomášem Požárem jsme se bavili už od zimy, jak smlouvu připravit. Nabídky jsem sice měl, ale ty jsem odmítal řešit, dokud jsem byl tady. Jsem odchovanec, oklikou jsem se vrátil zpátky a budu se dál snažit jakýmkoliv způsobem přispět k tomu, aby další sezony byly úspěšné,“ řekl Bičík pro klubový web sparta.cz.

Uplynulou sezonu začal sice jako jednička, ale po vyřazení v kvalifikaci o Ligu mistrů se Steauou Bukurešť ze sestavy vypadl a přednost měl o jedenáct let mladší Koubek.

Bičík dostal šanci až na závěrečných šest kol, kdy měl jeho konkurent zdravotní problémy. A nevedl si špatně.

„Jsem rád, že jsem lidem mohl ukázat, že se ještě nerozpadám. Od zimy jsem vynechal jeden trénink,“ poznamenal Bičík.

„Ve Spartě máme výbornou brankářskou partu, konkurence sice být musí, ale vztahově to máme v pořádku. V mužstvu jsme takový minitým, musíme se podporovat a ne závidět jeden druhému.“

Ve sparťanském áčku byl Bičík už od osmnácti, ligovou premiéru si odbyl až o čtyři roky později a rovnou v derby proti Slavii, když nahradil vyloučeného Koubu. Od ledna 2006 hostoval v Plzni, pak na Kladně. Od léta 2007 působil ve Slovanu Bratislava, v létě 2010 zamířil do Liberce, s kterým o dva roky později oslavil titul. V lednu 2013 odešel do Turecka. Ale vydržel tam jen rok a půl, než se v létě 2014 vrátil do Sparty.