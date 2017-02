Dočkal: Vyloučení bylo důležité, ale čtyři nula jsme prohrát nemuseli

„Hotovo ještě není. Stejně jako nám oni dali čtyři góly za devadesát minut, může se to povést i nám,“ burcoval po zpackaném utkání Dočkal. Jenže hned dodal: „Obecně se dá říct, že Rostov dobře brání, nedostává moc gólů. Když si chtějí zalézt, tak zalezou, mají výšku i fyzické parametry na to, aby souboje uskákali. Bude to strašně složité.“

V čem vidíte příčinu toho, že jste první utkání takhle pokazili?

Kdybychom déle přežili s nulou, mohlo být všechno jinak, protože fotbalově jsme na tom podle mě nebyli hůř. Ale oni se prosadili ze standardky, vedli a my jsme šli do deseti. To už se hra pomalu rozpadala a jim to naopak přidávalo na sebevědomí. Hráli to, co chtěli.

VIDEO: Neřešme červenou, to se prostě stává, říká Vácha

Překvapilo vás, jak silný Rostov byl?

Bohužel v deseti to nevychází tak, abychom mohli hrát dostatečně aktivně, drželi je na distanc a nepustili je do toho, co chtěli hrát. Takhle mohli dávat balony na vysoké útočníky cíleně, do tlaku a uměli si s tím poradit. Nemůžu říct, že by mě svojí kvalitou překvapili, jen ji potvrdili, ale navíc jim všechno hrálo do karet tak, aby to měli hodně ulehčené.

Jak jste viděl vyloučení Konatého?

Já jsem to pořádně neviděl. Nechci to hodnotit, pohled ze hřiště nikdy není úplně objektivní. Těžko říct. U toho druhého faulu tam byl nejspíš pozdě a asi tam k přišlápnutí došlo. První faul mi přišel hodně sporný, tam mohl rozhodčí ukázat i na druhou stranu. Ale to je opravdu jen pohled ze hřiště.

Souhlasíte, že tenhle moment zápas zlomil?

Nerad bych to házel na to, že jsme šli do deseti. Neznamená to, že jsme tady museli prohrát čtyři nula. Pro vývoj utkání to samozřejmě důležité bylo, ale to byl i první gól. Myslím, že kdyby se déle hrálo 0:0 a začal se po první půlhodině, kdy se to hodně mydlilo, hrát fotbal, naše kvalita by vylezla taky.

Zlomily zápas i chyby - hlavně ty, které stopeři dělali před góly?

Tím, že měl Rostov o jednoho hráče víc, se lehce dostával do křídelních prostorů, odkud bez tlaku mohl dávat balony před bránu. Uděláte jednu chybu, další se pak řetězí a přichází jedna za druhou. Jednoznačně jsme to mohli zkusit uhrát na 1:0, ale... Museli bychom zalézt úplně a spoléhat na to, že to jen ubetonujeme. Jenže oni měli takové fyzické parametry, že by ani tohle nemusela být správná cesta.

Co si vzít z takového zápasu do odvety?

To bude úplně jiný zápas. Budeme se snažit je dostávat pod tlak, aby nedávali cíleně míče na své silné útočníky. Zkusíme na ně nalehnout a vstřelit rychle branku, abychom ten zápas oživili. Aby se chytli lidi a my ucítili nějakou šanci se o to ještě poprat. Poznatků bude víc, ale dá se očekávat, že ten zápas bude vypadat jinak než ten první.